Bilardoda Borankan Rüzgarı Esiyor

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu büyükler 2. Ayak şampiyonası yapıldı. Number Eight Bilardo salonunda Cardplas himayelerinde düzenlenen turnuva 4+1 bilardo disiplinlerinden gerçekleştirilirken, 28 sporcu katıldı.

Şampiyon Borankan

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezon büyükler 2. Ayak şampiyonasında Hüseyin Borankan şampiyon oldu.

28 sporcunun mücadele ettiği 2. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Hüseyin Borankan rakibi Efe Özkutaylı’yı 75-59, Bilge Alaçam rakibi 64-32 Onuç Altur’u 64-32 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Bilge Alaçam ile Hüseyin Borankan bir araya geldiler. Rakibi Bilge Alaçam’ı 51-47 mağlup eden Hüseyin Borankan Bilardo 2. Ayak şampiyonu oldu. Zorlu rakipleri karşısında üstün bir performans gösteren Hüseyin Borankan sezona iddialı başladı.