Bilardoda sezonun ilk şampiyonu Borankan

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 Bilardo sezonu anı turnuvalar ile başladı. Bilardo Federasyonu ilk turnuvası merhum başkan Aşkın Burcu anısına düzenlendi. Number Eight Bilardo Akademisi ile Çağdaş Kebap himayelerinde düzenlenen turnuva merhum Aşkın Burcu’nun ölüm yıl dönümünde sezon açılışı Burcu’nun sevdiği bilardo disiplinlerinden biri olan sekiz top disiplininde oynandı. Aşkın Burcu anısında düzenlenen turnuva aynı zamanda milli takım seçmelerinin ilk ayağı oldu. Bu yıl 4 ayaktan oluşacak milli takım seçmeleri 8 top, 14+1, 9 top ve 10 top disiplinlerinde yapıldı.

Şampiyon Borankan

Number Eight bilardo salonunda düzenlenen kurucu başkan Aşkın Burcu anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2024-2025 sezon açılışının ilk turnuvası olan 1. Ayak 8 Top Turnuva birincisi namağlup şampiyonu Hüseyin Borankan oldu. 33 sporcunun mücadele ettiği turnuvada yarı finalde Onuç Altur rakibi Efe Özkutaylı’yı 7-1, Hüseyin Borankan rakibi Bilge Alaçam’ı 7-5 mağlup ederek finale yükseldiler. Final maçında Onuç Altur ile Hüseyin Borankan bir araya geldiler. Rakibi Onuç Altur’u 7-4 mağlup eden Hüseyin Borankan Aşkın Burcu sekiz top anı turnuvasının birincisi oldu.

Aşkın Hocamızın Mirasına Sahip Çıkıyoruz

Turnuva açılışında Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Başkanı Levent Erboy yaptığı konuşmada, “Aşkın Burcu Anı Turnuvası ve KKBF 2024-2025 sezon açılışının ilk turnuvası olan 1. Ayak 8 Top Turnuvası için katılımcılara teşekkür etti. Number Eight Bilardo Akademisi direktörü Ayşe Burcu ile Çağdaş Kebap direktörü Savaş Burcu’ya KKBF yönetim kurulu adına teşekkür eden Levent Erboy, Bilardo sporunda başarının Aşkın Hocanın mirasına sahip çıkmanın en büyük göstergesi olacağını ve bize bıraktığı bu bayrağı daha yukarılara çıkarmak için hep birlikte çalışacağız” dedi. Erboy sözlerine Aşkın hocanın zamansız kaybının ailesine ne kadar çok acı getirse de asıl kaybedenin spor camiasının böyle büyük bir Spor adamını kaybetti diyerek sözlerini tamamladı.