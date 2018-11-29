Bıldırcın yumurtasının faydaları, içerdiği vitaminler ve mineraller nedeniyle çok fazladır. Bıldırcın yumurtası, yüksek protein nedeniyle sporcular tarafından tercih edilirken iştah açtığı için çocuklar için de tavsiye ediliyor. Tavuk yumurtasından ufak olmasına rağmen bıldırcın yumurtasının besin değerleri daha yüksektir. Makalemizde çok merak edilen bıldırcın yumurtasının faydaları ile birlikte bıldırcın yumurtası nasıl yenilmesi gerektiği, besin değerleri gibi önemli konulara değindik.

Bıldırcın yumurtası, ağırlık olarak az olsa bile içerdiği besin değeri ile kendisinden daha büyük tavuk yumurtası olmak üzere birçok besinden daha değerlidir, daha faydalıdır. Protein oranı yüksek olan bıldırcın yumurtasının, kalori miktarı ise kıyasla daha düşüktür. İçerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle bronşit, grip gibi solunum yolu hastalıklarına faydası yüksektir. Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir, bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir, neye iyi gelir, çiğ yenir mi, besin değeri nedir gibi konuları haberimizde detayları ile inceledik.

BILDIRCIN YUMURTASI

Bıldırcın, sülüngiller ailesinden küçük boylu bir kuş türüdür. Küçük boylu olmaları nedeniyle hızlı hareket edebilen bıldırcın Avrupa, Afrika, Anadolu ve Orta Asya'da yaşarlar. Ülkemizde bıldırcın eti ve yumurtası için bu hayvanın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Normal koşullarda bir bıldırcın senede 200-250 yumurta verebilir.

Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasının yaklaşık dörtte biri kadar büyüklüğe sahiptir. Fakat buna rağmen bıldırcın yumurtası, içerdiği vitamin, mineral ve besin değerleri nedeniyle daha faydalı olduğu tespit edilmiştir. Diğer yumurtalara göre daha fazla aminoasit içeren bıldırcın yumurtasında A, C, B VE D vitaminleri bulunmakta ve bağışık sistemini güçlendirmesi nedeniyle özellikle çocuklar için tavsiye edilmektedir.