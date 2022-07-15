Bıldırcın yuvadan uçtu
15/07/2022
ÖZEL HABER
Hüseyin Deynekli'nin başvurusuyla Esentepe'deki lisansı askıya alındı
Esentepe'nin 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Bıldırcın lakaplı Hüseyin Deynekli, Miracle Değirmenlik Kulübü ile anlaşmasına rağmen kulübünden izin çıkmayınca Futbol Federasyonu'na müracaatta bulundu.
Genç futbolcunun futbola ara verdiğine ve lisansının askıya alınmasına dair dilekçesini işleme sokan KTFF, 14 Temmuz tarihi itibarıyla karar üretti.
2017 yılında Esentepe'de yeni lisansla futbol hayatına başlayan Hüseyin Deynekli'nin lisansı askıya alındı.
Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda alınan yeni kararla bir futbolcunun serbest kalması için 3 sezon üst üste kulüpte futbol oynamaması gerekiyor.
Bunun yanında futbolcunun kararından vazgeçmesi halinde dilekçesini transfer tescil döneminde geri çekme hakkı bulunuyor
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