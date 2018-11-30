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Bildirimlerin Aralık sonuna kadar yapılması gerekiyor

Veteriner Dairesi üreticilere sahip oldukları hayvan varlıklarını bildirmeleri çağrısında bulundu

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30/11/2018

Bildirimlerin Aralık sonuna kadar yapılması gerekiyor

Veteriner Dairesi, üreticilere, sahip oldukları hayvan varlıklarını bildirmeleri çağrısında bulundu.

 

Daire, üreticilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için işletmelerindeki hayvan değişimlerini 31 Aralık‘a kadar ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne yapması ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları gerektiğini duyurdu.

 

Veteriner Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Üreticilerin, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” gereğince her yılın Haziran ve Aralık aylarında ellerindeki hayvan varlıklarını Veteriner Dairesi’ne bildirmeleri gerektiği” ifade edildi.

 

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TAGS: Bildirimlerin Aralık sonuna kadar yapılması gerekiyor, HABER, kıbrıs,
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