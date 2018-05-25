Bileti günlerce çantada unuttu… 21 milyonluk ikramiyeyi kazandığında…

İngiltere’nin Slough kentinde yaşayan Donna ve David Stickley’nin hikayesi, İngiltere’de son günlerin en çok konuşulan konusu haline geldi. Donna Stickley, 12 Mayıs’ta yapılacak çekiliş için 10 Mayıs’ta loto oynadı.

Loto biletini çantasına koyan kadın, çekilişin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen biletini kontrol etmedi. Eşinin sonuçları sorması üzerine bileti hatırlayan kadın, numaraları kontrol ettiğinde 2 milyon sterlin kazandığını sandı.

Sevinçle eşini arayan kadın, bir kez de onun kontrol etmesini istedi. David Stickley numaraları kontrol ettiğinde çiftin sevinci katlanarak arttı. 1 hafta boyunca milyoner olduklarından habersiz olan çift tam 21 milyon sterlin (132 milyon TL) kazandı.

Ülkedeki ulusal çekilişlerde 5000’inci milyoner olan çift, ikramiyeleri için düzenlenen törende, “Her hafta ikimizden biri loto oynar. Kazandığımız ikramiyeden sonra hayatımızı çok fazla değiştirmeyeceğiz. Loto oynamaya da devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.