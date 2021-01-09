Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi tarihi uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan yapılan açıklamada bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi tarihinin KVKK tarafından 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun hazırlamış olduğu Bilgilendirme Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü 2 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Daha önce 1 Şubat- 1 Ağustos 2020 tarihlerini kapsayacak altı aylık zaman dilimi içerisinde, kişisel veri işleyen tüm kamu kurum veya kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, bilgilendirme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu pandemi nedeni ile bu tarihi 1 Şubat 2021 tarihine kadar uzatma kararı almıştır. Kişisel veri tutan tüm kurumların, verilerini işledikleri kişileri Tüzük çerçevesinde bilgilendirmekle yükümlü olacaklardır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu habere tepkiniz:



09/01/2021 13:21