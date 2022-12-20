Bilgisayar başında çalışanlar için 20-20 kuralı

Uzmanlar, bilgisayar başında çalışanlarda gözlerde yorgunluk hissi, yanma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Buna göre bilgisayarda 20 dakika çalıştıktan sonra, gözleri kapatarak ya da uzağa bakarak 20 saniye dinlenmek gözleri koruyor.

Uzun süreli bilgisayar kullanımından kaynaklanan, “Ekrana Bakma Sendromu” olarak adlandırılan sorunlar, göz sağlığını tehdit ediyor.

Günde 6 saatten fazla bilgisayar başında çalışanların yüzde 75’inde, zaman içinde gözlerde yorgunluk, yanma, batma, kızarıklık, bulanık görme ve baş ağrısı gibi şikayetler görülüyor. Buradaki dikkat çekici nokta, bu sorunların daha önce göz sağlığı yerinde olanlarda ortaya çıkması.



Bilgisayar başındaki işlerin göz sağlığına olumsuz etkisi, masa başındaki diğer işlerden daha fazla. Kitap okurken gözler aşağıya doğru baktığı için, yakına bakmak ve gözün uyum sağlaması daha kolaydır. Gözleri yormaz. Oysa, bilgisayar ekranı karşısında yazıları, gözlerimiz düz karşıya bakarken okuruz. Bu, gözleri zorlayan bir durumdur. Ayrıca, bilgisayar ekranına düz baktığımız için göz kapaklarımız daha aralıktır. Bu durum, gözyaşının daha çok buharlaşmasına ve gözün kurumasına neden olur. Ayrıca, bilgisayar başında yoğun çalışırken göz kırpma sayımız yarı yarıya düşer. Bu durum da gözlerde kuruluğa neden olur.

IŞIK YANSIMASI VE ÇÖZÜNÜRLÜK



Bilgisayar ekranından ışık yansıması ve çözünürlüğün de göz sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır. Ekrandan yansıyan ışık gözü yorar.



Bilgisayar ekranına doğru direkt aydınlatma yapılmaması gerekir. Bu, bilgisayar ekranının üzerine bir ayna konularak test edilebilir. Oturduğunuz noktadan aynada bir ışık kaynağı görüp görmediğinize bakın. Aynada ışık kaynağı görüyorsanız, ekrana direkt yoğun ışık düşüyor ve yansıyor demektir.



Ekranın çözünürlüğü arttıkça, yazılar daha kolay okunur ve göz yorgunluğu azalır. Bilgisayar başındaki göz yorgunluğunun nedenlerinden biri de teşhis edilmemiş kırma kusurlarıdır. Özellikle gizli, yani teşhis edilmemiş hipermetropisi olanlarda bu şikayetler daha çabuk ortaya çıkar.





“Ekrana Bakma Sendromu”nun sağlıklı bireylerde bile problem olduğu düşünüldüğünde; kuru göz sorunu olan, göz yaşı miktarını azaltan ve vücuttan su atmaya yönelik diüretik grubu tansiyon ilacı, alerji için antihistaminik, doğum kontrol hapı ya da kontakt lens kullananlarda bu sorun daha belirgin ve hızlı ortaya çıkar.

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20/12/2022 09:28