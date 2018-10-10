Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara Şentepe'de 3 Ekim'de yaşanan olayda, ikisi de 2000 doğumlu Mimar Sinan Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karakoç ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem İleri buluştu. Yanlarına internet üzerinden sipariş vererek aldıkları bir pompalı tüfek ile Müslüm Gürses Parkı'na giden çocukluk arkadaşı gençler, burada sanal ortamda oynadıkları savaş oyunlarını canlandırmak istedi.

Bilgisayar oyunu facia ile sonuçlandı

Kadın hafif yaralanınca gençler korkarak olay yerinden kaçtı. Kadının vurulması üzerine aralarında tartışma çıkan gençlerden Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç'u vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

Pompalı tüfeği internetten sipariş ederek almışlar

Gençlerin pompalı tüfeği internetten sipariş vererek aldıkları ortaya çıktı. Ancak tüfeğin nasıl sipariş edildiği ve kargo ile nasıl geldiği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, tüfeği satan kişi ve kargo şirketinin sorumlulurını araştırıyor.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri'nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları ileri sürüldü.