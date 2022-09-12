Bilgisayar ve laboratuvar odaları sınıfa dönüştürüldü

Haber Kıbrıs-Yağmur Düşer

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde çocuğu okuyan veliler okula bu yıl çok sayıda öğrenci alındığını ve sınıflarda 35-40 öğrenci olduğunu söyledi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan veliler, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin kolej olduğu için sınıfların 40 kişilik olmasının doğru olmadığını belirtti. Veliler ayrıca, okuldaki sınıf yetersizliğinden dolayı, bilgisayar ve laboratuvar odlarının sınıfa dönüştürüldüğünü ama hale yeterli olmadığını vurguladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, plansızlık ve öngörüsüzlük yüzünden devlet okullarında bu tarz sorunların yaşandığına dikkat çekti. Ozan Elmalı, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne her yıl gelecek olan öğrenci sayısının ve mezun olacak olan öğrenci sayısının belli olduğunu ama planlama yapılmadığı için okulda şuan sınıf yetersizliği sorunu yaşandığını söyledi.

“Plansız bir şekilde koleje 3 sınıf alındı” diyen Elmalı, bunun önceden hazırlığının yapılması gerektiğini ama yapılmadığını ifade etti. Elmalı, okul idaresinin milli eğitim bakanlığını uyardığını ama bakanlığın uyarıları dikkate almadığını ve plansızlık yüzünden kalıcı olmayan çözümler üreterek bilgisayar ve laboratuvar odalarının sınıfa dönüştürüldüğünü belirtti.

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12/09/2022 16:48