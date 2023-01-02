Bilim adamları: Antarktika'daki hayvanların yüzde 97'sinin nesli yüzyılın sonuna kadar tükenmiş olabilir

Dergiye göre uzmanlar, Antarktika Antlaşması’na eklenen mevcut çevre koruma protokolünde alınan önlemlerin, Antarktika'daki küresel ısınmaya karşı koymak ve biyolojik çeşitliliği korumak için yetersiz olduğuna inanıyor...

PLOS Biology adlı bilimsel dergi, 2100 yılına kadar Antarktika'da yaşayan organizmaların yalnızca yüzde 3'ünün yaşamaya devam edeceğini belirtirken, bilim adamları penguenlerin, deniz kuşlarının ve solucanların yok olmaya en yakın canlılar olduğunu açıkladı.

Dergide yer alan habere göre, “Ortalama sıcaklıklarda 2 santigrat derece artışa ilişkin mevcut senaryoya göre, Antarktika'daki hayvanların soyu tükenecek” ifadeleri kullanıldı.

Dergiye göre uzmanlar, Antarktika Antlaşması’na eklenen mevcut çevre koruma protokolünde alınan önlemlerin, Antarktika'daki küresel ısınmaya karşı koymak ve biyolojik çeşitliliği korumak için yetersiz olduğuna inanıyor.

Bilim adamları, içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar hesaplanan en etkili programların maliyetinin 1,92 milyar dolar olarak tahmin etmişti.

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02/01/2023 20:41