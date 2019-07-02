Bilim adamlarını şoke eden yolculuk

Norveç Kutup Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma sonucunda, bir kutup tilkisinin, Norveç´ten Kanada´ya tam 3 bin 500 kilometre yürüyerek gittiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, tilkinin bu yolculuğunun bu tür içinde kaydedilmiş en hızlı yolculuklardan biri olduğunu belirtti.

Dişi kutup tilkisine takip cihazı takan araştırmacılar tilkinin yol haritasını gözlemledi. Tilkinin boynuna takılan cihaz araştırmacılara her gün veri ulaştırdı. Buzulların üzerinden yürüyen tilki günde ortalama 46 kilometre yol kat ederek Norveç´ten Kanada´ya yolculuğunu 76 günde tamamladı.

GÜNDE 155 KİLOMETRE YÜRÜDÜĞÜ BİLE OLMUŞ

Tilkinin yol boyunca ölçülen en yüksek hızı günde 155 kilometre oldu. Araştırmacılar, tilkinin bu yolculuğunun bu tür içinde kaydedilmiş en hızlı yolculuklardan biri olduğunu belirtti.

Araştırmada aynı zamanda, deniz buzullarının kutuplardaki vahşi yaşam için önemli olduğuna dikkat çekildi. Bilim adamları deniz buzullarının, kutup tilkilerinin göç edebilmesinde ve yemek bulabilmesinde kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.

Norveç İklim ve Çevre Bakanı Ola Elvestuen ise yaptığı açıklamada kutuplardaki ısınmanın korkutucu derecede hızlı olduğunu ve buzulların yaz ayları süresince kaybolmaması için emisyonların hızlıca kesilmesi gerektiğini vurguladı.