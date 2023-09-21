Meksika'da bulunduğu iddia edilen uzaylı cesetlerinde canlı yayında otopsi yapıldı. Otopsiyi yapan kişilerin iddiaları ise tüyler ürpertici cinsten... İşte haberin detayları...

Dünya bunu da gördü! Uzaylı otopsisinde şok eden iddia! Bilim dünyası birbirine girdi! Yoksa...

Meksika'da bir kongrede tüm dünyaya ilan edilen uzaylı cesetlerinin bulunmasının ardından yeni bir iddia daha geldi. Üstelik bu iddia canlı yayında tüm dünyaya ilan edildi. Uzaylının cesedine yapılan otopside ölmeden önce onun hamile olduğuna dair iddia ortaya atıldı.

Meksika, son zamanlarda en hareketli zamanları yaşıyor. Ülkede bulunan uzaylılara bir de otopsi yapıldı. Üstelik bu otopsi ile birlikte bir tanesinin hamile olduğu da iddia edildi. Üstelik bu insanlık tarihinin en önemli keşfi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Uzaylı bedeni tek bir parça mı?

UFO meraklısı Jaime Maussan ve ekibi, yapılan otopside bir adet yumurta bulduklarını ve muhtemelen uzaylının ölmeden önce hamile olduğunu iddia ettiler. Cesedin dünya üzerinde tespit edilen 1 milyon DNA ile karşılaştırıldığını söyleyen ekip, hiçbir DNA ile tam bir uyuşma gerçekleşmediğinin de altını çiziyor.

Bilim insanları cesedin tek bir parçadan olmadığını ve bu yüzden %100 bir eşleşme yakalanamdığını iddia ediyor. Ancak Maussan ve ekibi bu konuda oldukça katı ve iddialı. Perulu biyo-antropolog Elsa Tomasto-Cagigao "Her zamanki gibi aynı şeyleri sunuyorlar ve eğer buna inanmaya devam eden insanlar varsa, ne yapabiliriz ki?" dedi. Özellikle kafa taslarını inceleyen bilim insanı, kuşlara benzediğini iddia etti.