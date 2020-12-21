Bilim dünyası bu soruyu araştırıyor: Corona aşıları mutasyona uğrayan Covid’i durduramıyor mu

2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüne karşı birçok aşı ve ilaç geliştirilirken bu hafta sonu dünya çapında yeni bir panik yaşanıyor…

Bilim insanları başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede tespit edilen ve mutasyona uğramış corona virüsü ile karşı karşıya kaldı. Bilim dünyası henüz mutasyona uğramış corona virüsünün etkilerini ve gücünü tespit edemezken dün gece arka arkaya açıklamalar geldi.

İngiliz The Guardian’a konuşan yetkililer ve bilim insanları, “Virüsler her zaman mutasyona uğrar. Bunlar çoğu zaman ölür ve bazen de virüsün davranışlarını değiştirmeden ya da etkisini artırmadan yayılmaya devam eder. Fakat çoğunlukla dramatik bir değişimi tetiklemezler” açıklamasını yaptı.

EN AZ 2 HAFTA SÜRECEK

İngiliz hükümetine danışmanlık yapan bilim insanı Chris Whitty, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız incelemeler ve verilerle bir model yaratma çabamız sonucunda bu virüsün güneydoğuda yaygın görüldüğünü tespit ettik. NERVTAG isimli danışma kurulu virüsün daha hızlı yayıldığını düşünüyor. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü’ne haber verdik ve verileri analiz etmeye devam ediyoruz” dedi.

Burada Whitty’nin analizden kastettiği ise yeni virüs üzerinde laboratuvarda incelemeler yapması, antikora nasıl tepki verdiği ve Covid-19 aşısına karşı göstereceği etkiler. Öte yandan İngiliz Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve sağlık çalışanları ülke genelindeki pozitif vakalardan örnek alarak hastalığın nasıl yayıldığını izleyecek. Bunun da en az 2 hafta sürmesi bekleniyor.

“AŞI ETKİLİ OLACAKTIR”

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı’nın Genel Direktör Yardımcısı olan ve aynı zamanda Cambridge’deki Avrupa Biyoenformatik Enstitüsü’nün de eş başkanı olan Ewan Birney, “Eğer yeni virüsün salgın üzerinde büyük bir etkisi olsaydı bunu şimdiden görmüş olurduk. Ya hastanedeki vaka sayıları bir anda fırlardı ya da bir anda düşerdir. İkisi de olmadı dolayısıyla biz de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz yeni virüsün vaka sayısına etkisi düşük oldu.

Birney, “Geliştirilen corona virüsü aşıları birçok virüsün türü ve alternatifiyle test edildi. Dolayısıyla aşının yeni virüse karşı yine işe yarayacağına inanmak için her sebep mevcut. Elbette bunun yeniden test edilmesi gerekiyor.

VİRÜSÜN GENETİK KODU DEĞİŞTİ

İngiltere’nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve daha sonra Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edilen B.1.1.7 isimli mutasyona uğramış corona virüsü ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün de incelemelerini sürdürdüğü açıklandı.

Wellcome Sanger Enstitüsü’ndeki Covid Genom İnisiyatifi’nin Direktörü Jeffrey Barrett, “23 harflik virüsün genetik kodu değişti ve bunlardan 17’si virüsün davranışını etkileyebilir” dedi.

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21/12/2020 08:42