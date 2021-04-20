Bilim dünyası şaştı: Meditasyon bencilliği artırıyor

Son yıllarda stres ve kaygıyı azaltmak, daha farkındalıklı olmak, anda kalmak ve insanın çevresinden, yaptıklarından daha fazla keyif almasını sağlamak için yardımcı olan mindfulness (bilinçli farkındalık) oldukça popüler hale geldi.

Uygulamanın etkili olduğu da kanıtlandı; ancak bilim insanları şimdilerde bilinçli farkındalığın, kullanan kişiye göre daha önce bilinmeyen yan etkileri olduğunu keşfettiler. Araştırmacılar, bilinçli farkındalığın bağımsız insanlarda bencilliğin artmasına neden olduğunu, birbirine bağımlı olan ve çabaları kolektif bir çaba olarak gören insanlarda ise fedakarlığı teşvik ettiğini ortaya çıkardılar.

MINDFULNESS’IN FARKLI ETKİLERİ

Buffalo Üniversitesi’nden akademisyenler, her biri 300’den fazla gönüllünün katıldığı iki deney gerçekleştirdi. Katılımcıların, daha bağımsız mı yoksa birbirine bağımlı mı olduklarının belirlenmesi için bir sınav yapıldı ve ardından da bir farkındalık etkinliğine katılmaları istendi.

İlk deneyde, katılımcılara bir hayır kurumuna zarf göndermek için gönüllülere ihtiyaç duyulduğundan bahsedildi. Bu incelikli göreve, bağımsız insanların bilinçli farkındalık programı geçirdikten sonra katılma olasılıklarının daha düşük olduğu gözlemlendi.

İkinci deneyde, katılımcılara bir hayır kurumu adına para toplamaya yardımcı olmak için potansiyel bağışçılarla çevrimiçi sohbet edip edemeyecekleri soruldu.

Sonuçlarda farkındalığın, bağımsız olarak isimlendirilen grubun gönüllü olma olasılığını %33 azalttığı, karşılıklı bağımlılık duygusuna sahip olan insanlarda ise gönüllülük olasılığını %40 artırdığı görüldü.

DERİNLİKLİ BİR ÇALIŞMA

Buffalo Üniversitesi’ndeki çalışmayı yürüten isimlerden Dr. Michael Poulin, bilinçli farkındalık uygulamasının çok daha derinlikli bir çalışma olduğunu şu sözlerle belirtiyor: “Farkındalık sizi bencil yapabilir. Araştırma, farkındalığın işe yaradığını öne sürüyor, ancak bu çalışma bunun bir reçete değil, uygulayıcıların potansiyel zararlarından kaçınmaları için ‘tak ve çalıştır' yaklaşımından fazlası için çalışmalarını gerektiren bir araç olduğunu gösteriyor.”

TOPLUMSAL ETKİLERİ

Araştırmacılar, sorunun farkındalıkla ilgili değil; insanların nasıl yerleştirildikleriyle ilgili olduğunu söylüyor ve toplumsal kültürlerin bilinçli farkındalık uygulamasındaki etkilerine dikkat çekiyor.

Doğu Asya’da uygulama; insanların o âna daha fazla dikkat etmeleri ve çevrelerindeki dünyayı bilinçli olarak durdurup fark etmeleri için geliştirildi. Bu, insanların normal kabul ettikleri şeylerde bile minnettarlık hissetmelerine izin verdiği için zihinsel sağlığa yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, insanların doğal olarak daha bağımsız olduğu Batı kültürlerinde son zamanlarda bu uygulamanın benimsenmesi, daha bencil davranışlara neden oluyor.

NARSİZM VE ÜSTÜNLÜK DUYGULARINA NEDEN OLUYOR

Başka bir araştırmaya göre de ruhsal aydınlanmanın egoyu canlandırarak üstünlük duygularını artırabileceği ortaya çıktı.

Yaklaşık 4.000 kişiden oluşan anketleri inceleyen Hollanda’nın Nijmegen kentindeki Radboud Üniversitesi’nden araştırmacılar, meditasyon gibi manevi eğitim ile manevi üstünlük duyguları arasında bağlantılar buldular.

Araştırma ile beraber aura okuma gibi daha farklı enerjik terapilerle uğraşanların en kendini beğenmişler oldukları keşfedildi.

Farkındalık, meditasyon, kendi kendini iyileştirme ve auralar da dahil olmak üzere ruhsal eğitim biçimlerinin, insanları egolarından uzaklaştırmaları beklenirken; uzmanlar, insanların daha başarılı, daha saygı duyulan veya sevilen hissetme ihtiyacını artırarak aslında tam tersi bir etkiye sahip olduğunu söylediler.

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20/04/2021 13:36