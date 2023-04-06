Bilim dünyasında ilk: Takla atan yılan görüntülendi

Bilim insanları cüce kamış yılanı diye bilinen bir yılan türünün avcılardan korunmak için takla atmaya başladığını tespit etti.

Latince adı Pseudorabdion longiceps olan bu ufak yılan türünün takla hareketini avcıların yönünü şaşırtmak ve kendi kaçışını hızlandırmak için kullandığı ortaya çıktı.

Yılanın tuhaf davranışı, Malezya Sabah Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tarafından gözlemlendi ve kayda alındı.

Hakemli bilimsel dergi Biotropica'da yayımlanan makalede bu davranışın yılanlarda ilk kez belgelendiği ifade edildi.

Yılanların diğer, daha büyük hayvanlar tarafından avlanmaktan kaçmak için bir dizi stratejisi var. Bunlar arasında kamuflaj, ölü taklidi, kaçma, saldırganlık ve savunma var.

Ancak daha küçük yılanlar özellikle avcılara karşı savunmasız.

Güney Asya'ya özgü cüce kamış yılanı, gün boyunca yaprakların veya kütüklerin altında saklanan gececi bir hayvan.

Yaklaşık 23 santimetre uzunluğundaki bu yılan; kuşlar ve diğer yılanlar da dahil olmak üzere bir dizi yırtıcı hayvan tarafından avlanıyor.

Araştırma ekibi, makalede bu yılanla 2019'da Malezya'da bir dağ yolunda karşılaştıklarını ifade etti:

"Biz yaklaştığımızda yılan irkildi ve yuvarlanmaya başladı. Yolda 5 saniyeden daha kısa sürede yaklaşık 1,5 metre boyunca takla attı."

Araştırma ekibine liderlik eden biyolog Evan Seng Huat Quah, "Bu türün başvurduğu yeni bir kaçış stratejisine, yani takla atmaya dair bir gözlemi ayrıntılı biçimde aktarıyoruz" dedi

Kaynak: Independent

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06/04/2023 22:17