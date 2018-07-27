Bilim dünyasını değiştirecek keşif…

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde on binlerce yıldır donmuş halde bulunan 2 yuvarlak solucan bilim insanları tarafından çözünerek yaşama geri döndürüldü. Bilim dünyasını değiştirecek canlılar, gezegenin en yaşlı hayvanları olarak görülüyor.

Princeton Üniversitesi ile işbirliği içinde olan, Rus bilim adamlarnın oluşturduğu bir ekip tarafından yapılan araştırmaya göre, yuvarlak solucanlar, dondukları Pleistosen Çağı’ndan sonra hayata geri döndü. Solucanların hareket etmeye beslenmeye başlandığı belirtildi.

Donmuş halde bulunan 300 prehistorik solucan, Moskova’daki Toprak Bilimi’nin, ”Fizik-Kimyasal ve Biyolojik Sorunları Enstitüsü’nün” laboratuvarında kontrollü olarak çözüldü ve 2 solucan haya

Sibirya Times’a konuşan bilim adamları “Verilerimiz, çok hücreli organizmaların uzun süreli (on binlerce yıllık) doğal koşullar altında yaşamını sürdürebildiklerini gösteriyor” dedi.

Her iki solucanın da, Rusya’nın en soğuk bölgesi olan Yakutistan’dan geldiği belirlendi. Hayata kaldığı yerden devam eden iki solucandan birinin 42 bin, diğerinin ise 32 bin yıl önce donduğu sonucuna ulaşıldı. Solucanlardan biri bir sincap yuvasında bulunurken diğeri ise Alazeya Nehri yakınlarında keşfedilmişti.

ta kaldıkları yerden devam etti.