Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: 103 yıl sonra ilk..

Mısır ve İngiltere’den arkeologların yer aldığı bir grup bilim insanı, İkinci Thutmose’a ait olduğunu belirttikleri firavun mezarını, Firavun Vadisi'nin yakınındaki Tebes Dağı bölgesinde buldu.

İÇ KAZILAR 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, elde edilen yeni bulguların, önceki adıyla ‘C4 numaralı mezar’ olarak bilinen yapının, kesinlikle İkinci Thutmose’a ait olduğuna işaret ettiğini belirtti. Yapının giriş ve ana geçidi 2022 yılında keşfedilmişti. Arkeoloji ekibi, iç kazılara neredeyse 3 yıldır devam ediyordu.

Mısırlı yetkililer, ekibin mezarın girişi ve ana geçidi ilk bulduğunda yapının, Üçüncü Thutmose’un eşlerinin mezarına ve Kraliçe Hatşepsut'un mezarına olan yakınlığından dolayı, firavunların eşlerinden birine ait olabileceğini düşündüklerini belirtti.

YENİ KANITLAR BULUNDU

Kazı çalışmaları ve eserlerin incelenmesi devam ettikçe ekip, mezarın sahibinin, Firavun İkinci Thutmose’a olduğunu belirleyen yeni kanıtlar buldu. Aynı zamanda cenaze törenlerinin, İkinci Thutmose’un eşi ve üvey kız kardeşi olan Kraliçe Hatşepsut tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.