Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: 103 yıl sonra ilk..

Mısırlı yetkililer, MÖ 1550 ile MÖ 1292 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl hüküm süren antik Mısır'ın 18’inci Hanedanı'ndan İkinci Thutmose’a ait kayıp son mezarı buldu. Mısır’da bundan önceki son keşif, 103 yıl öncesine ait...

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
19/02/2025

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: 103 yıl sonra ilk..

Mısır ve İngiltere’den arkeologların yer aldığı bir grup bilim insanı, İkinci Thutmose’a ait olduğunu belirttikleri firavun mezarını, Firavun Vadisi'nin yakınındaki Tebes Dağı bölgesinde buldu.

İÇ KAZILAR 3 YILDIR DEVAM EDİYOR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, elde edilen yeni bulguların, önceki adıyla ‘C4 numaralı mezar’ olarak bilinen yapının, kesinlikle İkinci Thutmose’a ait olduğuna işaret ettiğini belirtti. Yapının giriş ve ana geçidi 2022 yılında keşfedilmişti. Arkeoloji ekibi, iç kazılara neredeyse 3 yıldır devam ediyordu.

Mısırlı yetkililer, ekibin mezarın girişi ve ana geçidi ilk bulduğunda yapının, Üçüncü Thutmose’un eşlerinin mezarına ve Kraliçe Hatşepsut'un mezarına olan yakınlığından dolayı, firavunların eşlerinden birine ait olabileceğini düşündüklerini belirtti.

YENİ KANITLAR BULUNDU

Kazı çalışmaları ve eserlerin incelenmesi devam ettikçe ekip, mezarın sahibinin, Firavun İkinci Thutmose’a olduğunu belirleyen yeni kanıtlar buldu. Aynı zamanda cenaze törenlerinin, İkinci Thutmose’un eşi ve üvey kız kardeşi olan Kraliçe Hatşepsut tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Bilim dünyası, mısır, firavun
MANŞETLER

HK DÜNYA

2040 yılına kadar görülmeyecek: 7 gezegen son kez hizalanıyor!

HK DÜNYA

Bu ayın sonunda yedi gezegen gökyüzünde son kez bir araya geliyor. Tam gezegen geçidi olarak adlandırılan bu olay, 2040 yılına kadar son kez gerçekleşecek. Tam gezegen dizilimi Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün aynı hizaya gelmesini sağlayacak. Beş ya da daha fazla gezegenin bir sonraki hizalanması Ekim 2028'in sonlarında ve ardından Şubat 2034'te gerçekleşecek. Ancak 7 gezegen bu ayın sonunda 15 yıl boyunca son kez bir araya gelmiş olacak.

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.