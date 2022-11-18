Bilim insanları, 140 yıldır görülmeyen kayıp kuşu yeniden keşfetti

Bilim insanları, en son yaklaşık 140 yıl önce Papua Yeni Gine'de görülen nadir bir kuş olan kara enseli gura güvercinini yeniden keşfetti.

Keşif, eylülde Papua Yeni Gine'nin doğu kıyısı açıklarındaki Fergusson Adası'nda yapıldı.

Audubon Dergisi'nin haberine göre araştırmacıların kameraları, ilk kez 1882'de tanımlandığından bu yana bilim insanları tarafından belgelenmemiş bir tür olan bu nadir kuşu görüntüledi.

American Bird Conservancy'de kayıp kuşlar programının yöneticisi ve 8 kişilik keşif ekibinin ortak lideri olan John C. Mittermeier, "Bu kadar uzun süredir kayıp olan, neredeyse neslinin tükendiğini düşündüğünüz bir şeyi bulmak ve neslinin tükenmediğini anlamak, tek boynuzlu at ya da Kocaayak bulmak gibi bir şey" dedi.

Araştırma ekibi; BirdLife International, Rewild ve geziyi finanse eden American Bird Conservancy arasındaki işbirliği olan The Search for Lost Birds'ün bir parçası.

İşbirliği, nesli tükendiği ilan edilmemiş ama en az 10 yıldır görülmeyen 150'den fazla kuş türünü yeniden keşfetmeyi amaçlıyor.

Bir tavuk büyüklüğündeki kara enseli gura güvercini, yüzyılı aşkın süredir görülmeyen yaklaşık 20 "kayıp" kuş arasında yer alıyor.

Yeni Gine'de bulunan 4 gura-güvercin türünden biri olan kuş, sadece Fergusson Adası'nda yaşıyor.

Araştırmacılar 2019'da büyük, yerde yaşayan güvercinin adadaki yerini tespit etmeye çalışmış ama başaramamıştı.

BBC'nin haberine göre son keşif gezisi başarısızlıkla sonuçlanırken, ekip bu yıl adanın en yüksek zirvesi Kilkerran Dağı'nın batı yamacındaki köylerde başarıya ulaştı.

Koruma biyoloğu ve keşif gezisinin ortak lideri Jason Gregg'in, "[Orada] gura-güvercini gören ve duyan avcılarla görüşmeye başladık" dediği aktarıldı.

Araştırmacılara, kuşun dik sırtlar ve vadilerin bulunduğu bir bölgede görüldüğünü söyleyen yerel halk yardımcı oldu.

Daha sonra kameralar kuran ekip, nihayetinde kuşu keşif gezilerinin bitmesinden sadece birkaç gün önce kameraya yakaladı.

Keşif ekibinin üyesi ve Papua Yeni Gine'deki Ulusal Müze ve Sanat Galerisi'nin baş küratörü Bulisa Iova'nın, dergiye yaptığı açıklamada "Bu muazzam bir keşif" dediği aktarıldı.

Uzun yıllardır kuşlar üzerinde çalışıyorum ve bu kayıp türü keşfeden ekibin parçası olmak benim için çok heyecan verici.

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18/11/2022 23:24