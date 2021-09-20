Bilim insanları 2 bin yıldan eski mumyaların yüzlerini ortaya çıkardı

Bilim insanları 2 bin yıldan daha eski DNA örneklerini kullanarak Antik Mısırlı üç erkeğin yüzlerini yeniden canlandırdı.

Modern analiz tekniklerinin söz konusu çağın insan DNA'sı üzerinde ilk kez kullanıldığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, öncelikle 2 bin 23 ila 2 bin 797 yaşlarında olduğu tahmin edilen Mısır mumyalarından gelen gen örneklerini işledi.

Sonuçlar, genç erkeklerin nasıl göründüğünü resmetmek için son teknolojinin kullanıldığı Parabon NanoLabs tarafından açıklandı.

ABD merkezli bu laboratuvar, kolluk kuvvetleri için DNA fenotipleme hizmetleri sağlıyor. Bu hizmetler sonucunda suçluların kimliği gen analizlerinden elde edilebiliyor.

Görsellerin oluşturulmasında görev alan adli sanatçıların da katıldığı çalışmada, mumyalardan gelen DNA’lar dizilenmeden önce ham veriler halindeydi.

Bu ham veriler, Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü ve Tübingen Üniversitesi'nden araştırmacıların ortaklığıyla işlendi.

Bilim insanları her numunede gelişmiş biyometrik teknoloji ismi verilen bir yöntemi kullanarak enzimatik hasar onarımı yaptı. Böylelikle parçalanmış DNA örnekleri üzerinde çalışmak mümkün hale geldi.

Çalışmaya liderlik eden, Parabon’da görevli biyoinformatikçi Dr. Janet Cady, "bu teknoloji sayesinde artık en zorlu örneklerin bile üstesinden gelebileceklerini" ifade etti.

Bulgulara göre mumyalar, Abusir diye bilinen bölgede yaşayan eski bir Nil topluluğundan geliyordu.

Ekip 25 yaş civarında hayatını kaybeden bu erkeklerin atalarının Mısırlılardan ziyade modern Akdeniz ve Ortadoğu insanlarıyla daha yakın akraba olduğunu tespit etti.

Üç erkek de açık tenliydi, koyu renk saçları vardı ve yüzlerinde çilleri yoktu.

Araştırmacılaranalizlerden hareketle, "Eski Mısırlıların atalarının, Sahra altı insanlarıyla karışan günümüz Mısırlılarından ziyade Yakın Doğululara benzediği" sonucuna vardı.

Independent Türkçe, Newsweek, Cairo Scene

Derleyen: Çağla Üren

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20/09/2021 12:30