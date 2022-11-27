Bilim insanları 48.500 yıllık virüsleri yeniden canlandırdı!

Dünya ısınırken, geniş donmuş toprak arazileri hızla eriyor ve yıllardır buzda hapsolmuş virüsler açığa çıkıyor. Bu, bazı durumlarda yüzlerce yıldır uykuda kalmış bir dizi mikropları içerir.

Şimdi ise bilim insanları, buz devri’nden bu yana Sibirya’nın donmuş topraklarının derininde hapsolmuş olan eski virüsü yeniden canlandırdı.

Araştırma şüphesiz kulağa riskli gelse de ekip, donmuş topraklarda erimenin ve iklim değişikliğinin artan tehlikelerini düşündüğümüzde bunun incelemeye değer bir tehdit olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar, henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş yeni bir makalede, Rusya’nın buzlu uzak doğusundan toplanan örneklerden beş farklı bölgeye ait 13 virüsü nasıl tanımlayıp yeniden canlandırdıklarını açıklıyorlar.

Donmuş Toprak çözüldükçe, karbon ve potansiyel olarak uzun süredir uykuda olan antik virüsleri serbest bırakacak NASA/JPL-Caltech/Charles Miller

Araştırma sırasında, yaklaşık 48.500 yıllık toprak örneğinden bir virüsü canlandırmayı başardılar.

Ayrıca araştırmacılar, 27.000 yıllık donmuş mamut kakası örneğinden ve büyük miktarda mamut yünü ile doldurulmuş bir toprak yığınından üç yeni virüsü yeniden canlandırdılar. Bu üçlü virüs; Pithovirus mamutu, Pandoravirus mamutu ve Megavirus mamutu olarak adlandırıldı.

Bir Sibirya kurdunun ( Canis lupus ) donmuş mide içeriğinden Pacmanvirus lupus ve Pandoravirus lupus adlı iki yeni virüs daha izole edildi.

Bu virüsler, toprakta ve suda yaşayan tek hücreli damlalardan biraz daha fazla olan amipleri enfekte eder. Yapılan deneyler, virüslerin hala bulaşıcı patojen olma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Ekip, virüsleri canlı bir amip kültürüne soktu ve bunların hala bir hücreyi istila edip çoğalabildiklerini gösterdi.

48.500 yıllık donmuş toprak örneğinden bir virüsü canlandırmayı başardılar.

Makalenin yazarlarından biri ve Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde genomik ve biyoinformatik profesörü olan Jean-Michel Claverie, New Scientist’e “48.500 yıl bir dünya rekoru” dedi.

Makalelerinde yazan araştırmacılar, ökaryotlara bulaşan virüsler üzerinde daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini açıklıyor ve “bu konuda çok az çalışma yayınlandı” diyor. İklim değişikliğinden kaynaklanan artan sıcaklıkların, eski geçmişten gelen patojenik virüsler de dahil olmak üzere birçok mikrobiyal tehdidi yeniden uyandıracağını açıklıyorlar.

Çalışma yazarları, “Maalesef son (ve devam etmekte olan) pandemiler tarafından iyi bir şekilde belgelenmiş olsa da, her yeni virüs, her zaman yeni antiviraller veya aşılar geliştirilmesini gerektirir” diye belirtiyor.

Kaynak: bioRxiv

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27/11/2022 18:25