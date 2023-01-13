Bilim insanları 700 yıllık cinayetin korkunç detaylarını ortaya çıkardı

İtalya'daki Siena ve Insubria üniversitelerinden araştırmacılar, yaklaşık 700 yıllık kafatasını inceleyerek Ortaçağ'da işlenen cinayetin korkunç detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Kimliği belirsiz adamın iskeleti, 2006'da Varese'ye bağlı Cittiglio'daki bir kilisede bulunmuştu. Başı kesilmiş adamın, kilisenin bulunduğu arazinin sahibi zengin De Cittiglio ailesinin bir üyesi olduğu düşünülüyor.

Yapılan ilk inceleme, kurbanın yaklaşık 19 ila 24 yaşlarında öldüğünü göstermişti. Ayrıca kas yapısı, adamın okçulukla uğraştığına işaret ediyordu. Kurbanın alnında, daha önce bir savaşta yer aldığını düşündüren iyileşmiş bir yara vardı.

Siena ve Insubria üniversitelerinden uzmanlar fiziksel inceleme, üç boyutlu dijital mikroskop ve bilgisayarlı tomografiyle kafatasındaki 4 büyük lezyonu inceleyerek mağdurun uğradığı saldırının detaylarını belirledi.

Journal of Archaeological Science Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre yaraların kafatasındaki konumu ve açıları, genç adamın saldırganla karşı karşıya geldiğini ve başının üst kısmına silahla vurulduğunu gösteriyor.

Yaranın derin olmaması, kurbanın darbeyi savuşturmak için bir kalkan kullandığına işaret ediyor. Adamın daha sonra arkasını dönüp kaçmayı denediğine inanılıyor.

Saldırı

İlk darbe hafif olsa da diğer saldırılar ölümcüldü (Stefano Ricci/University of Siena)

Ancak kaçmayı başaramayan kurban kulağının yanından ve ensesinden olmak üzere iki darbe daha aldı. Bu darbelerin genç adamı yere düşürmeye ve belki de bilincini yitirmesine yol açacak kadar güçlü olduğu düşünülüyor.

Bunun ardından kafatasının tepesine bir darbe daha indirilirken derinliği, kurbanın saldırganı savuşturmaya çalışmadığını ve saldırının öldürme niyeti taşıdığını gösteriyor. Son darbenin kurbanı muhtemelen hemen öldürdüğü belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Chiara Tesi, "Saldırgan muhtemelen kurbanı gafil afladı" dedi. Tesi'ye göre cinayet "karmaşık bir nedenden" ötürü işlendi.

Çalışmayı yorumlayan antropolog Caroline Wilkinson, "Kafa travmasına ve bu yaraların nasıl oluştuğuna bakmak için adli tekniklerin kullanılması gerçekten ilginç" dedi.

Kaynsak: Independent Türkçe, Phys.org, Live Science

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13/01/2023 20:55