Bilim insanları açıkladı: Astrolojiye inananlar narsist ve daha az zeki

İsveç'te yer alan Lund Üniversitesi'nden psikologlar, astrolojiye olan inançları ve kişilik profilleri hakkında 250'den fazla kişiyle anket yaptı. Güçlü astroloji inancına sahip olanlar narsisizmde daha yüksek puanlar alırken, zeka testlerine daha düşük puanlar aldı.

"GERÇEKLERE DAHA DİRENÇLİLİLER"

Bununla birlikte bilim insanları, burçlara olan inancın, uyumluluk ve dışa dönüklük gibi özelliklerle de bağlantılı olduğunu buldu. Araştırmacılar, narsistlerin burçlara daha duyarlı olabileceğini çünkü gerçeklere daha dirençli olduklarını açıkladı.

“Personality and Individual Differences” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, psikolog Petri Kajonius ve meslektaşları tarafından yapıldı.

Araştırmacılar makalelerinde "Bilimsel desteğin olmamasına rağmen astrolojinin popülaritesi artıyor. Gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini, insan davranışını etkilediklerine inanarak, incelemeye yönelik bu eski uygulamanın neden bir canlanma geçirdiği açık değil” diye yazdı.

GÖNÜLLÜLERE ÇEŞİTLİ ANKETLER YAPILDI

Diğer taraftan Dr Kajonius ve meslektaşları, astrolojiye olan inancın herhangi bir kişilik özelliği ile ilişkili olup olmadığını görmek istediler. Sosyal medya aracılığıyla 264 gönüllüyü araştırmaya dahil ettiler ve onlara çeşitli anketler yaptılar.

İlki, her bir katılımcının astronomiye ne ölçüde inandığını ve bu tür bilgilerin bilimsel araştırmalarla desteklenip desteklenmediğini anlayıp anlamadıklarını ölçtü. Sonraki sorular, katılımcıların zeka düzeyleri ve narsistik özelliklerini ortaya çıkarırken genel bir kişilik değerlendirmesi sağladı.

NARSİZM NE KADAR YÜKSEKSE BURÇLARA OLAN İNANÇ DA O KADAR YÜKSEK

Çalışmanın yazarları, “Ana sonuç, narsizm ne kadar yüksekse, şaşırtıcı bir şekilde, astrolojiye olan inancın o kadar yüksek olduğunu gösterdi” diye yazdı. Bu ilişkinin arkasındaki nedenleri araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacağını kabul eden bilim insanları, bulgularını açıklayabilecek birkaç hipotezi de ortaya koydu:

“Astrolojik tahminler ve burçlar olumlu bir çerçeveye sahip olma eğiliminde olduğundan, bu insanların büyüklenme duygularını güçlendirir. Bu nedenle narsistlere daha da çekici gelebilir.”

Bunun yanı sıra, 'narsistik özelliklerin, astrolojinin bilim tarafından desteklendiği inancıyla ilişkili olduğunu ve bunun da narsistlerin genellikle gerçeğe daha dirençli olabileceğine dair bir durumu gösterdiğini belirttiler.

Öte yandan araştırmacılar, tüm değişkenleri kontrol ettikten sonra, “zeka seviyesi ne kadar yüksekse, astrolojiye olan inancın o kadar düşük olduğu” sonucuna ulaştı.

Önceki araştırmalar, insanların kişisel kriz zamanlarında astrolojiye ağırlık verme olasılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna varmıştı. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre bu gerçek, astrolojinin popülaritesinin günümüzde neden yükselişte göründüğünü açıklayabilir.

ELEŞTİREL OLMAYAN DÜŞÜNME VE ÖNYARGILARI DESTEKLİYOR

Çalışmanın yazarları, “Şu anda küresel ısınma, ekonomik krizler ve Covid-19 salgını gibi çeşitli stres faktörleriyle iç içe yaşıyoruz. Ancak, astrolojiyi benimsemek masum görünse de, eleştirel olmayan düşünmeyi kolaylaştırması ve önyargıları desteklemesi mümkündür.

Ayrıca, astrolojiye olan inanç, komplo teorilerine olan inançla olduğu kadar diğer birçok sahte bilime olan inançla da bağlantılıdır. Bu da o kadar da zararsız olmayabileceğini gösterir' uyarısında bulundu.

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25/11/2021 09:30