Bilim insanları açıkladı! Çay içmek yaşlılığı yavaşlatıyor

Yediğimiz yiyecekler vücudumuza daha uzun ve daha sağlıklı yaşamamıza yardımcı olabilecek bir dizi temel besin maddesini sağlıyor. Gündelik hayatta en fazla tükettiğimiz ürünlerden olan çayın da yaşlılığa iyi geldiği bilim insanları tarafından iddia edildi.

ÇAYIN YAŞLILIĞI ENGELLEYİCİ ÖZELLİĞİ

Bilim insanlarına göre çay yaşlanma hızını ciddi oranda düşürüyor. Hayvan deneyleri, çaydaki polifenol adı verilen bitki bazlı bileşiklerin solucanların, sineklerin ve farelerin ömrünü uzattığını öne sürdü. İnsanlarda yapılan çalışmalar çay tüketiminin yaşa bağlı çeşitli hastalıkların riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Kalp hastalığı, diyabet, demans ve kanser gibi hastalıklar bunlardan bazıları. Ancak çay tüketimi ile biyolojik yaşlanma arasındaki ilişkiyi inceleyen çok az çalışma bulunuyor. Çin'in Sichuan Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşları 30 ile 79 arasında değişen yaklaşık 14 bin katılımcının verilerini kullanarak çay tüketiminin uzun ömürle ilişkisini araştırdı. Katılımcılara bir günde kaç fincan çay içtikleri soruldu içtikleri çay fincanlarının sayısı soruldu ve toplanan sayı yaşlanmanın biyolojik göstergeleri açısından ele alındı. Katılımcılar iki ila dört yıl sonra bir takip çalışmasında tekrar değerlendirildi.

GÜNDE 3 FİNCAN İÇİLMELİ

Araştırmalar günde yaklaşık üç fincan çay tüketmenin belirgin yaşlanma karşıtı faydalar sağlayabileceğini öne sürüyor. Çayın içinde bu potansiyel yaşlanma karşıtı özellikleri destekleyebilecek bir takım moleküller var. Çay bitkisi iltihabı azaltmada, hücresel reaksiyonların toksik yan ürünlerini temizlemede ve hücre dönüşümünü artırmada rol oynadığı düşünülen polifenoller ve antioksidanlar açısından çok zengin. Çalışma, çayın yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve yaşla ilişkili hastalık riskini azaltmaya yönelik etkilerine dair heyecan verici kanıtlar sunuyor. Bulgular, beslenme odaklı yaşlanma karşıtı müdahalelerin geliştirilmesinde ve sağlıklı yaşlanma politikalarına rehberlik etmede çayın rolünü vurguluyor.