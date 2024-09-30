Bilim insanları açıkladı: Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabilir!

Yeni araştırmalar, Dünya'nın gizli bir katmanı daha olabileceğini ortaya koydu. Buna göre Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdek daha var olabilir. Bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu keşif, "ders kitaplarının yeniden yazılmasını" gerektirebilir.

GİZLENMİŞ BİR İÇ ÇEKİRDEK DAHA OLABİLİR

Dünya'nın jeolojik tarihi karmaşık katmanlarının arasında yazılıdır. Araştırmalar, bu tarihin Dünya'nın geçmişinin derinliklerinde, az bilinen bölümleri olduğunu gösteriyor.

Son çalışmalar, Dünya'nın iç çekirdeğinin derinliklerinde bir çekirdeğin daha var olabileceğini ortaya koydu.

DÜNYANIN KATMANLARI

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde jeofizik profesörü olan Joanne Stephenson 2021 yılında Dünya'nın yapısını, "Geleneksel olarak bize Dünya'nın dört ana katmandan oluştuğu öğretildi: kabuk, manto, dış çekirdek ve iç çekirdek." cümleleriyle ortaya koydu.

Dünya'nın dış kabuğunun altında ne olduğuna dair bilgimiz çoğunlukla volkanların açığa çıkardığı ve sismik dalgaların fısıldadığı şeylerden çıkarılmıştır.

DÜNYA'NIN YÜZDE 1'İNİ OLUŞTURUYOR

Bilim insanları bu dolaylı gözlemlerden, sıcaklığı 5 bin dereceyi aşan kavurucu sıcaklıktaki iç çekirdeğin, Dünya'nın toplam hacminin yalnızca yüzde 1'ini oluşturduğunu hesapladı.

"DERS KİTAPLARI YENİDEN YAZILACAK"

Ancak birkaç yıl önce Stephenson ve meslektaşları, Dünya'nın iç çekirdeğinin aslında iki ayrı katmandan oluşabileceğine dair kanıtlar buldular.

Stephenson o zamanlar, "Bu çok heyecan verici. Ders kitaplarını yeniden yazmamız gerekebilir!" açıklamasında bulundu.

İKİ AYRI SOĞUMA YAŞANMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları araştırma sırasında iç çekirdekte bulunan demirin yapısında bir değişikliğe işaret edebilecek kanıtlar buldu.

Bu da Dünya tarihinde belki de iki ayrı soğuma olayının yaşandığı anlamına geliyor olabilir.

Bu bulgular, deneysel kanıtların bir kısmının Dünya'nın yapısına ilişkin mevcut modellerimizle neden uyuşmadığını açıklayabilir.