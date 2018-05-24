Bilim İnsanları Açıkladı: Haftasonu Fazla Uyumak Erken Ölüm Riskini Azaltıyor

Uyku saatlerimiz, okul-iş-ev arası geçen hızlı günler yüzünden sürekli azalıyor. Ancak bilim insanlarına göre yetersiz uyku ölüm riskini artıran bir etken.

Kaliteli ve düzenli uykunun insan sağlığı için oldukça kritik olduğu uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Ancak senelerdir devam eden ve nihayet sonuçlanan araştırmalar gösteriyor ki uykunun vücuda etkisi düşünülenden çok daha büyük ve ölüm riskiyle doğrudan orantılı. Her gün 5 saatten az uyuyan 65 yaş altı bireylerde erken ölüm riskinin arttığını ortaya koyan araştırmaya göre, hafta sonu daha fazla uyumak bu durumu dengeleyebiliyor.

Ancak tabii ki fazla uykunun da bir limiti var çünkü yine aynı araştırmaya göre 9 saatten fazla uyumak da aynı şekilde erken ölüm riskini artırıyor. Araştırma ekibinin liderliğini yürüten nörobilimci Torbjörn Åkerstedt, uyku konusunda yapılan araştırmaların genellikle daha yoğun olduğu için uyku miktarının da az olduğu hafta içi günlerine odaklandığını, ancak net bir sonuç almak için hafta sonu uykusunun da değerlendirilmesi gereketiğini düşünmüş ve bu araştırmaya da bu şekilde yön vermiş.

Åkerstedt ve ekibinin yürüttüğü araştırma sonuçlarına göre, kısa hafta içi uykularının daha uzun ve kaliteli hafta sonu uykuları ile dengelenmesi bu riski ortadan kaldırıyor. Eğer kişi hafta içi 5 saatten az uyuyorsa, hafta sonu maksimum 9 saat sürecek uykularla kendini erken ölüm riskine karşı koruyabilir.

65 yaşın üstündeki bireylerde ise uyku ile ölüm riski arasında bir bağlantı yok, ancak Åkerstedt, bunun sebebinin '65 yaş üstü kişilerin vücutları için gerekli uykuyu almaları' durumuna bağlıyor. Ancak gün içinde çok daha fazla enerji harcayan genç insanlar için uyku çok kritik.

Araştırma 30.000'den fazla kişi üzerinde yaklaşık 13 yıllık uyku periyotları takip edilerek yapılmış ve şimdiye kadar yapılan pek çok uyku araştırmasının sonuçları ile de uyuşuyor. Aynı zamanda vücut kitle endeksi, alkol-ilaç-sigara kullanım durumları ve fiziksel aktiviteler de dikkate alınarak değerlendirilen sonuçlar, günlük uyku miktarının 6-8 saat olmasının en doğrusu olduğunu gösteriyor.