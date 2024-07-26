Bilim insanları açıkladı: Her gün 10 dakika yapmak demans ve unutkanlık riskini azaltıyor

Beyni geliştirmek, hafızayı güçlendirmek, demans gibi ciddi hastalıkların riskini azaltmak için bazı günlük alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor. Beyin fonksiyonlarının etkilenerek kişilerin hafızalarını ve bağımsızlıklarını kaybetmelerine yol açan bir rahatsızlık olan bunamanın yaygınlaşmasını önlemek için bu adımları takip edebilirsiniz.

Demans, genellikle yaşla birlikte gelişen ve beyin fonksiyonlarının ilerleyici olarak bozulduğu bir durumu ifade eder. Beyin hücreleri zamanla hasar gördüğünde veya öldüğünde, bireyin bellek, düşünme, dil, problem çözme yetenekleri gibi zihinsel işlevlerinde ciddi bozulmalar meydana gelir.

Demansın en yaygın nedeni Alzheimer hastalığı olmakla birlikte, vasküler demans, frontotemporal demans gibi başka türleri de bulunmaktadır. Demans genellikle ilerleyicidir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Demas hastalığıyla ilgili yapılan araştırmaya göre, 5 sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmek demans geliştirme riskini azaltabilir. Uzmanlar ayrıca günde sadece 10 dakika egzersiz yapmanın bile, önerilen sürenin yarısı kadar fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Beyin fonksiyonlarının etkilenerek kişilerin hafızalarını ve bağımsızlıklarını kaybetmelerine yol açan bir rahatsızlık olan bunama giderek yaygınlaşıyor.Sadece İngiltere'de bu yılın Haziran ayı itibarıyla tanı sayısı 487 bin 432'ye yükseldi; bu, ocak ayına kıyasla yüzde 12'lik bir artışı temsil ediyor.

Artan oranların, yaşlanan nüfus, semptomlar konusunda farkındalığın artması ve daha fazla insanın test yaptırmaya çalışması ve bunamaya yol açabilen risk faktörlerinin yaygınlığının artması gibi faktörlerin birleşiminden kaynaklandığı düşünülüyor.

Yaklaşık 900.000 kişinin demans riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak University College London bilim insanları, insanların daha uzun yaşamasıyla birlikte bu sayının 20 yıl içinde 1,7 milyona çıkacağını tahmin ediyor. Bu, 2017'deki önceki tahmine göre %40'lık bir artış anlamına geliyor.

Çalışma başladığında demans hastalığı olmayan 2.537 gönüllünün tamamı iki yıl boyunca takip edildi.

Analiz, toplamda en az dört puan alan katılımcıların, üç veya daha az puan alan katılımcılara kıyasla, testin sonunda bilişsel gerileme belirtileri gösterme olasılıklarının yüzde 29 daha az olduğunu gösterdi.

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmek (üç veya daha düşük puan almak olarak tanımlanıyor) erken bilişsel gerileme riskinin 3 kat artmasıyla bağlantılı.

Peki, demans riskini azaltan günlük alışkanlıklar neler? Uzmanlar bu 5 alışkanlığın hafızayı güçlendirdiğini söylüyor.

1- EGZERSİZ

Neredeyse her gün veya haftada üç veya dört gün 10 fazla hareket etmek deması önleyebilir. Egzersiz ayrıca kaslarınızı da çalıştırır. Böylece vücudunuzu daha dinç ve dinamik hissedebilirsiniz.

2- SİGARA VE ALKOL İÇMEMEK

Sigaranın vücuda pek çok zararı var. Dolayısıyla demans riskini azaltmak için ve vücudunuzun sağlığı için sigarayı bırakmalısınız. Hiç sigara içmemiş veya sigarayı bırakmış olmak demans riskini azaltan faktörler arasında. Ayrıca alkol tüketimini de hafızanız ve vücut sağlığınız için sınırlandırmanız öneriyor.

3-SOSYAL AKTİVİTE

Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek, sosyalleşmek, gezme ve hoşlandığınız aktivileri yapmak da beyin sağlığınız için önemli. Araştırmacılar bu sebeple sosyalleşmenin de önemine dikkat çekiyor.

4- KİTAP, GAZETE OKUMAK

Okuma, belleği güçlendirir ve düşünme becerilerini artırır. Özellikle kitap okuma, karmaşık karakterler ve olay örgüleri ile zihinsel çaba gerektiren bir süreç olduğundan, bu aktivite düşünme yeteneklerini ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.

5- UYKU DÜZENİ

Uyku düzeni önemlidir çünkü vücudumuzun ve zihnimizin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için uyku gereklidir. Uyku, öğrenme sürecinin devamı için önemlidir.

Araştırmalar, uygun miktarda uyku almanın belleği güçlendirdiğini ve öğrenme yeteneğini artırdığını göstermektedir. Yeterli uyku, zihinsel sağlığın korunmasında kritik bir rol oynar. Uykusuzluk, stres seviyelerini artırabilir, odaklanmayı zorlaştırabilir ve duygusal dengeyi bozabilir.