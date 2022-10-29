Bilim insanları açıkladı: Kaç yaşında sigara bırakılır?

ABD'de yapılan geniş çaplı araştırma, 35 yaşından önce sigarayı bırakanların hiç sigara içmemiş olanlara benzer ölüm oranlarına sahip olduğunu gösterdi.

ABD'li bilim insanları tarafından yürütülen geniş çaplı araştırmada, sigarayı orta yaşlarda bırakanların önemli avantajlar kazandığı, ancak ölüm oranlarının 35 yaşına gelmeden bırakanlarda daha az olduğu tespit edildi.

Hafta başında bulguları JAMA dergisinde yer bulan araştırmada, 35 ila 44 yaşları arasında sigarayı bırakanların, 'hiç sigara içmeyenlere' kıyasla yüzde 21 daha yüksek ölüm oranına sahip olduğu belitildi.

Bununla birlikte 45 ila 54 yaşları arasında sigarayı bırakanlar, yüzde 47 daha yüksek ölüm oranına sahip.

Araştırmada, "Çeşitli ırk ve etnik gruplardan erkekler ve kadınlar arasında, mevcut sigara içiciliği, tüm nedenlere bağlı ölüm oranının hiç sigara içmeme oranının en az 2 katıyla ilişkilendirildi. Özellikle genç yaşlarda sigarayı bırakmak ve sigara içmeye devam etmek arasındaki göreceli yüksek ölüm oranında önemli azalmalar tespit edildi" denildi.

Kaliforniya Üniversitesi Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Bölümü'nde fahri profesör olan John P. Pierce, söz konusu araştırmanın özellikle genç yaşta sigara içmeye başlayanlar için 35 yaşın en uygun sigara bırakma yaşı olabileceğini öne süren üçüncü büyük çalışma olduğu yorumunu yaptı.

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29/10/2022 22:06