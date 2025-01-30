Bilim insanları açıkladı: Kahve içtikten sonra yürümek beyin sağlığını olumlu etkiliyor

Harvard Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, kahve içtikten sonra kısa bir yürüyüş yapmak, beyin fonksiyonlarını güçlendirebilir ve uzun vadede hafıza kaybı riskini azaltabilir.

Çalışmada, 200 gönüllüye kahve içtikten sonra 15 dakikalık yürüyüşler yaptırıldı. Katılımcıların beyin dalgaları ölçüldüğünde, yürüyüş yapanların odaklanma seviyelerinin ve hafıza performanslarının %23 oranında arttığı görüldü.

Araştırmayı yöneten Dr. Emily Carter, "Kafein zaten uyanıklığı artırıyor, ancak yürüyüşle birlikte beyne oksijen akışı hızlanıyor. Bu da beyin hücrelerinin daha verimli çalışmasını sağlıyor" dedi.

Bilim insanları, kahve içtikten sonra masa başında oturmak yerine kısa bir yürüyüş yapmanın, özellikle yoğun çalışan kişiler için zihinsel performansı artırabileceğini belirtti. Araştırma sonuçları Journal of Cognitive Health dergisinde yayımlandı.