Bilim insanları açıkladı: Narsist olduğunu gösteren net işaret

Narsisizm farklı şekillerde ortaya çıkabilir, ancak araştırmacılar genellikle "büyüklük narsisizmi" üzerinde duruyorlar. Bu özellikler arasında hak sahibi olma, baskınlık arzusu, güçlü bir hayranlık isteği, statü ve tanınma arayışı yer alıyor.

Almanya'da 22.000 haneden oluşan bir anket verileri analiz edildikten sonra, narsisizm ile dışlanma arasındaki ilişki üzerinde duruldu. Araştırmalara göre, narsisizm düzeyi yüksek olan kişiler, daha sık dışlanma deneyimi yaşıyor.

Araştırmacılar, 323 katılımcıyla iki hafta süren bir çalışma gerçekleştirdi. Katılımcılar, kendilerini dışlanmış hissettikleri anları bir mobil uygulama aracılığıyla kaydettiler. Basel Üniversitesi'nden baş yazar Christiane Büttner, "Dışlanmışlık hissi, bireyin sosyal ipuçlarını algılamasına dayalı öznel bir deneyimdir. Bazı kişiler kasıtlı olarak dışlanmış olabilirken, bazıları ise dışlanmadıkları hâlde böyle hissediyor olabilirler" dedi.

YÜKSEK NARSİSİZM VE SOSYAL DIŞLAMA

Araştırmalar, narsisizmi yüksek olan bireylerin dışlanma ipuçlarına karşı daha duyarlı olduklarını ve bu nedenle daha sık dışlanmış hissettiklerini gösteriyor. Bu durum, işyerinde ya da sosyal gruplarda gerginliklere yol açabilir.

Dr. Büttner, "Yüksek narsistik özelliklere sahip kişiler, dışlanma olasılıkları ve kendilerini dışlanmış hissetme ihtimalleri daha yüksek olduğu için sosyal çevrelerinde daha fazla çatışma yaşayabilirler" dedi.



Araştırmalar ayrıca, narsisizm ile komplo teorilerine inanç arasında da bir ilişki buldu. Kent Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, komplo teorilerine inanma olasılığı yüksek olan bireylerin bencil ve ilgi çekici olma eğiliminde olduğu tespit edildi. Özellikle düşük öz saygıya sahip ve yüksek narsisizm düzeyine sahip kişiler, komplo teorilerine inanma eğilimindedir.



Bu bulgular, narsisizm ve sosyal deneyimler arasındaki karmaşık etkileşimi anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda, bu özelliklerin toplumsal ilişkilerdeki dinamikleri nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. Araştırma sonuçları, Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayımlandı.