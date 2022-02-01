Bilim insanları açıkladı: Omicron’un alt varyantı BA.2 daha bulaşıcı

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler ve yüksek oranda aşılama ile karşı koyan Danimarka’da son dönemde Omicron varyantı ile birlikte vaka sayıları artmaya başlamıştı. Ülkede son dönemde Omicron varyantının alt türü olan BA.2 de hızla yayılırken, bilim insanları Omicron BA.2’nin çok daha tehlikeli olduğunu ortaya çıkaran bir bilimsel araştırma hazırladı.

Danimarka’nın saygın üniversitelerinden Kopenhag Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarıyla Danimarka Sağlık Bakanlığı’nın ortaklaşa araştırmasında Omicron BA.2’nin orijinal Omicron varyantına göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu duyuruldu. Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını hatırlatan bilim insanları ilk bulgulara göre BA.2’nin ilk Omicron varyantı olan BA.1’e göre hem aşı olanlarda hem de aşısızlarda daha kolay bulaşabildiği kayıtlara geçti.

Fakat uzmanlar, aşı olanların bu virüsü bulaştırma riskinin daha düşük olduğu sonucunu da ortaya çıkardı. Aşı olmayanların çok daha fazla virüsü aktardığına dikkat çeken uzmanlar, üçüncü doz aşı olanların ise bunu iki doz aşı olanlara göre daha az taşıdığının da altını çizdi.

Yaş, cinsiyet ya da aşı durumuna bakılmaksızın Omicron BA.2’nin hızla yayıldığına dikkat çeken uzmanlar, “Bir hanede bu vaka çıkınca bunun diğer aile fertlerine bulaşma oranı yüzde 39. Fakat ilk Omicron varyantında bu ihtimal yüzde 29’du” ifadesini kullandı.

Bilim insanları, “Aşının koruyucu etkisi var. Fakat BA.2’nin okullarda ve kreşlerde aşı olmamış çocuklara bulaşma ihtimali yüksek” dedi.

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01/02/2022 09:01