Bilim insanları arılara covid-19 koklamayı öğretti

Hollanda’da bilim insanları, arıları eğiterek Covid-19’u koku duyularıyla tespit etmelerini sağladı.

Wageningen Üniversitesi'nden bir basın açıklamasına göre araştırma, Wageningen Üniversitesi'nin biyo-veteriner araştırma laboratuvarında 150'den fazla arı üzerinde gerçekleştirildi.

Bilim insanları, arılara Covid-19 ile enfekte olan bir vizonun koklattı. Daha sonra arılara kokuyu her aldıklarında bir şeker - su çözeltisi vererek kokuyu aldıklarında oluşturdukları tepkiyi tespit etti.

Çalışmada, Pavlov’un Köpeği olarak adlandırılan psikolojik yaklaşım sonrasında arılar eğitilirken, enfeksiyon kokusu aldıklarında dillerini dışarı çıkardıklarını, almadıklarında ise normal durduklarını bildirdi.

Böylece arılar sayesinde saniyeler içerisinde corona virüsün tespit edildiği belirtildi.

KÖPEKLER DE EĞİTİLMİŞTİ

Arılar, Covid-19’u koku yoluyla tespit edebilen ilk canlılar değil. Daha önce de bilim insanları köpekleri, insan tükürüğünden veya terden pozitif ve negatif Covid-19 örneklerini yüksek doğruluk seviyesiyle ayırt etmek için eğitmişti.

Daha önce açıklanan ve az sayıda canlıyla yapılan araştırmada, köpeklerin pozitif Covid-19 örneklerini yüzde 94 oranında tespit edebildiği açıklanmıştı.

Bilim insanları hayvanların corona virüsü tespit etmesinin nedeninin, virüs nedeniyle metabolik değişikliklerin meydana gelmesi ve enfekte olan kişinin, enfekte olmayana göre daha farklı kokması olarak açıkladı.

Veterinerlik nöroloğu Holger Volk, araştırma ile ilgili Nature dergisine yaptığı açıklamada, "Hiç kimse hayvanların PCR makinesinin yerini alabileceklerini söylemiyor, ancak çok umut verici olabilirler" dedi.

PAVLOV’UN KÖPEĞİ (ŞARTLANDIRMASI) YÖNTEMİ NEDİR?

Pavlov'un Köpeği deneyi, psikolojideki en ünlü deneylerden biridir. Nobel ödüllü Rus fizyolog Ivan Petrovich Pavlov, bir ses çıkararak köpeklere mama verdi. Bunu bir süre yapan Pavlov, daha sonra sadece sesi duyduklarında köpeklerin ağızlarından salyaların aktığını gördü.

Pavlovcu şartlandırma olarak da bilinen bu çalışma sonrasında, klasik şartlandırma olarak adlandırılan bir öğrenme biçimi keşfedildi. Bu öğrenme biçiminin, çoğu organizmada çevrelerine uyum sağlamak için gözlemlendiği belirtildi.

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07/05/2021 17:41