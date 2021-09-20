Bilim insanları bağırsak kanseri tedavisinde umut vaat eden bir ilaç buldu

Araştırmacılar, tedavi edilemez bağırsak kanseri için potansiyel, yeni bir tedavi belirledi.

İlacın, klinik deneylerde bazı insanlarda tümörlerin yeniden büyümesini yavaşlattığı görüldü.

Araştırmacılar, adavosertib ilacını alan 44 hastayı, almayan 25 hastayla karşılaştırdı.

İlacın tümör büyümesini ortalama olarak yaklaşık iki ay geciktirdiği ve nispeten az yan etkisi olduğu tespit edildi.

Hap olarak alınan ilaç, en fazla etkiyi sol taraflı/rektal tümörlü 31 hastada gösterdi ve genel sağkalım oranını artırdı. Bu, hastaların daha uzun yaşaması anlamına geliyor.

Leeds Üniversitesi'nden baş yazar Dr Jenny Seligmann şunları söyledi:

Bulgular özellikle cesaret verici çünkü araştırmaya dahil edilen hasta alt grubu tüm bağırsak kanseri hastalarının üçte birini oluşturuyor ve diğer hastalar tümör tiplerine özel olarak geliştirilmiş tedavilere sahipken, bu grubun, şu anda çok sınırlı tedavi seçenekleri var.

Deneye katılan bu alt kümede, RAS ve TP53 olmak üzere iki yaygın mutasyona sahip tümörler vardı.

Bilim insanları, bu mutasyonların, tümörleri özellikle zararlı bir proteinin gelişimini durdurarak çalışan ilaca karşı daha duyarlı hale getirebileceği hipotezini ortaya atmıştı.

Yeni kanser ilacı "hastalığın ilerleme ya da ölümcül olma riskini azaltıyor"

Araştırma, adavosertib'in diğer bağırsak kanseri türlerine sahip hastalara fayda sağlayabileceğini ve diğer tedavi alanlarında da standart tedavilerin yanında işlevli olabileceğini gösterdi.

Bilim insanları şimdi, bu bariz başarının ardından, bulguların hastalar için umut olduğunu söylüyor. Ancak ilacın standart tedaviye kıyasla hayatta kalma oranını belirlemek için daha kapsamlı testler gerektiğine dair de uyarıyor.

University College London'daki Klinik Araştırmalar Birimi'nden yardımcı yazar Profesör Louise Brown şunları söyledi:

Deneyin adavosertib koluna ilişkin sonuçlar potansiyel açıdan önemli ve bu gruptaki hastalar için bir umut ışığını temsil ediyor.

Bulgular, halihazırda bir miktar kemoterapi almış, ameliyat edilemeyen bağırsak kanserli insanlara yardım etmenin en iyi yollarını araştırmayı amaçlayan ve Birleşik Krallık'ta yürütülen FOCUS4 adlı, ortak çalışmaya dayalı büyük bir denemeden elde edildi.

Bağırsak kanseri, Birleşik Krallık'ta dördüncü en yaygın kanser ve en büyük ikinci öldürücü kanser türü. Her yıl yaklaşık 42 bin kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuyor.

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20/09/2021 10:00