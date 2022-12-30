Bilim insanları, bakırı altına çevirmenin yolunu buldu

Science Advances dergisinde yer alan makaleye göre bir grup bilim adamı bakırı dönüştürerek yeni bir madde buldu. Bu madde kimyasal süreçlerde altın ve gümüş gibi değerli madenlerle aynı işlevi görüyor.

Uzmanlar bakırdan elde edilen bu yeni maddenin elektronik cihazların üretim sürecinde altın ve gümüş gibi değerli madenlerin yerini alabileceğini belirtiyor. Çinli bilim adamlarından oluşan bir grup bilim adamı bakırı hemen hemen altına eş değer bir metale dönüştürdü.

Bilim dergisi Science Advances’ta yer alan makaleye göre Profesör Sun Jian liderliğindeki ekip bakırı yüksek sıcaklıkta ve elektrikle yüklenmiş argon gazına maruz bıraktı. Hızla hareket eden iyonlaşmış parçacıkların bakır atomlarıyla çarpışması ardından soğuyan ve sıkıştırılan atomlar, bir cihaz üzerinde toplandı ve tanecikleri bir bakterinin binde biri küçüklüğünde ince bir tabaka elde edildi.

Ardından bu tabakayı bir reaksiyon odasına sokan bilim adamları, bu maddeyi sadece değerli metallerin gerçekleştirebileceği bir süreç olan kömürü alkole dönüştürmek için bir katalizör olarak kullandı.

Deney sonucunda bakırdan elde edilen bu yeni tabakanın nano parçacıklarının bu süreçte altın ve gümüşe benzer şekilde katalizör olarak işlem gördüğüne şahit oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar bakırdan elde edilen bu yeni maddenin elektronik cihazların üretim sürecinde, altın ve gümüş gibi değerli madenlerin yerini alabileceğini belirtiyor.

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30/12/2022 21:05