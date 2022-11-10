Bilim insanları bal arılarının bilinmeyen bir şifasını keşfetti

Doğanın düzeninde kendine yer bulmuş bal arıları insanlığa baldan daha fazlasını sağlıyor!

Harry Perkins Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nden bilim insanları dikkatleri üzerlerine çeken bir keşif yaptılar.

Yapılan araştırma Nature Precision Oncology’de yayınlandı. Araştırmaya göre bal arılarında özellikle üçlü negatif meme kanserine karşı koyabilen bir maddeye rastlandı. Bu madde arıların zehrinde bulunuyor ve oldukça etkili olduğu söyleniyor.

Zehir kelimesinin negatif anlamına takılmayın. Aslında merkezi sinir sistemi hastalıkları, HIV ve çeşitli iltihapları tedavi etmek için zehir kullanılıyor.

Bal Arıları Vs. Yaban Arıları

Her iki arı türü de arka bahçenizde barınacak kadar güvenlidir, bu nedenle makul önlemler alın ve sokma korkusunun, arıları çekmek ve onlarca yıllık habitat kaybını tersine çevirmek için yabani çiçekler ekmenizi engellemesine izin vermeyin.

Zehrin aynı etkiyi verip vermeyeceğinin test edilmesi için Perth Batı Avustralya, İrlanda ve İngiltere’den toplanan 312 yaban arısı ve bal arısı zehri karşılaştırıldı. Ancak yaban arılarının zehrinde böyle bir şifaya rastlanmadı.

Araştırmanın amacı, meme kanseri türlerinin bal arısı zehri ve melittin (bal arısı zehrinde bulunan bir polipeptit) bileşiğine karşı kanser önleme özelliklerini anlamaktı.

Dr. Ciara Duffy zehrin faydalarını anlayabilmek için titizlikle çalışmış. Arılar önce karbondioksit ile uyutulmuş ardından zehir dikeni arının karnından çıkarılmadan zehir diseksiyonla ekstrakte edilmeden buz üzerinde tutulmuş.

Titiz çalışmalar sonucunda dirençli kanser hücrelerini öldüren aktif bileşik bal arılarının zehrinde bulunmuştur. Daha da iyisi kanser tedavilerinde tedavide kanser hücrelerinin yanında sağlıklı hücrelerde zarar görmektedir. Ancak bulunan bileşen sağlıklı hücrelere ya hiç zarar vermiyor ya da çok az zarar veriyor.

Bal arısı zehrinden elde edilen belirli bir konsantrasyon, normal hücrelerde minimum etki yaratırken kanser hücrelerinde %100 ölüme sebep olmaktadır.

Bileşik Kanser Hücrelerini Nasıl Etkiliyor?

Kanser hücreleri , sürekli bölünerek katı tümörler oluşturan veya kanı anormal hücrelerle dolduran hücrelerdir.

Dr. Ciara, kanser hücrelerinin büyümesi ve üremesi için temel olan kimyasal yolların bal arısı zehri ve melittin ile hızlıca kapatıldığını gördüğünü söylüyor.

Zehir bileşeni meme kanserinin türleri üzerinde de test edildi. Ve zehrin hücreleri yok etmesinin sadece 60 dakika sürdüğü görülmüş.

Melittin bileşiğinin de hızlı bir şekilde kanser hücrelerini yok etmesi bekleniyor.

Dr. Ciara Melittin bileşiğinin kemoterapi ilaçlarına katılması durumunda sonuçları inceledi ve daha etkili sonuçlar elde edildiğini gördü.

Dr. Ciara, Melittin’in agresif meme kanseri türleri üzerinde docetaxel gibi kemoterapi yöntemleriyle kullanabileceğini bulduğunu söyledi. Ayrıca Melittin ve docetaxel bileşenleri kombine edildiğinde farelerdeki tümör büyümesini azalttığını da söyledi.

Batı Avustralya’nın Baş Bilim İnsanı olan Profesör Peter Klinken, bal arısı zehrinin ve Melittin’in ölümcül meme kanseri üzerinde de bu derece etkili olmasından heyecan duyduğunu açıkladı.

Ayrıca Profesör Peter “Bu çalışma Melittin’in meme kanseri hücrelerindeki sinyal yollarına nasıl hasar verdiğini göstermektedir. Doğadaki bileşenlerin insan hastalıklarını tedavi etmek için kullanabileceği başka mükemmel bir örnek” dedi.

Keşif ilk aşamalarında olduğundan bal arısı zehrinin hangi dozda kullanılması gerektiği ve olası toksisiteleri kontrol etmek için daha fazla araştırma gerekmektedir.

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10/11/2022 18:19