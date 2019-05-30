Bilim insanları, beyin sinyallerini konuşmaya çevirmeyi başardı!

Bilim insanları, düşünceleri okuyarak söze döken ve yapay zeka ile çalışan bir cihaz geliştirerek, yine çok konuşulacak bir buluşa imza attı.

Kaliforniya Üniversite'sindeki araştırmacılar, geliştirdikleri yeni bir beyin implantıyla beyin sinyallerini konuşmaya dönüştürmeyi başardı. Beyin sinyallerini deşifre derek ses aygıtından çıkarmayı başaran bilim insanları, konuşamayan birçok hastaya umut olmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, bilim insanlarının elektrotlar ve yapay zeka yardımı ile beyindeki sinyalleri konuşmaya çeviren bir cihaz üretmeyi başardıklarını ortaya çıkardı.

Uzmanlar ilk aşamada normal konuşabilen 5 gönüllünün beyinlerine elektrotlar yerleştirdi. Denekler, onlarca test cümlesini okurken, bilim adamları, dudaklar, çene, dil ve gırtlakta sesi sözcüklere dönüştüren yüzden fazla kasa gönderilen nöral dürtüyü kayda aldı. İkinci aşamada, sinyalleri, kas hareketleri veri tabanıyla eşleştirebilen yapay zeka sistemi yardımıyla beyin sinyalleri sesli konuşmaya dönüştürüldü. Elde edilen sentezlenmiş konuşmada, dakikada 150 kelime ve yaklaşık yüzde 70 doğruluk payıyla cümleler türetildiği vurgulandı.

Bu teknolojinin, beyninde hasar bulunan ya da epilepsi, Alzheimer, MS ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkları olan kişilerde konuşma yetisini geri kazandırmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Dr. Edward Chang’in laboratuvarında geliştirilmekte olan yeni sistem, kişinin beynindeki konuşma merkezleri tarafından kontrol edilebilen sentetik bir sesi yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Otoritelerin söylediğine göre bu sistem, ileri seviyede konuşma bozukluğu olan bireylerin akıcı bir iletişim kurmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda konuşan kişinin duyguları ve kişiliğini yansıtabilecek.