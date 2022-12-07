Bilim insanları beyni yenileyen meyveyi keşfetti!

Bilişsel düşüş, ilerleyen yaşla birlikte oldukça sık görülen bir durum. Fakat bu esnada dikkat edilmesi gerekenlerden biri; beslenme sistemi. Beslenmeye dikkat ederek bu riski büyük oranda azaltabilirsiniz. Özellikle bazı meyveler, beyin sağlığını özel olarak destekleyebilir.

Bilişsel gerileme, özellikle yaşlı insanlarda görülse de kişiden kişiye ve genel sağlık durumunda farklı oranlarda görülür. Fakat insanların bilişsel gerilemeyi hafifletmek için yapabileceği birçok önlemden biri, sebze ve meyveler yönünden zengin beslenmektir. Son araştırmalara göre bu meyve ve sebzelerden bazıları diğerlerine oranla daha etkili.

"YABAN MERSİNİ BİLİŞSEL GERİLEMEYİ TERSİNE ÇEVİREBİLİR"

Caroline Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, yaban mersini tüketmenin bilişsel gerilemeyi tersine çevirebileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar, yaşlı bireylerin, her gün belirli bir ölçüde yaban mersini tüketmeleri halinde fayda gördüklerini belirledi.

Bulgularını Nutritional Neuroscience dergisinde yayınlayarak , 65 ila 80 yaşları arasındaki 86 yetişkinden veri topladılar. Bu ilk grubun tamamı bilişsel sorunları bildirirken, bilişsel rahatsızlıkları olan 43 kişi de kontrol olarak hareket etmek üzere işe alındı. 43 kişilik kontrol grubu ile 86 kişilik aktif grup karşılaştırılarak yabani yaban mersini için şaşırtıcı bulgular tespit edildi.

"EN BÜYÜK ETKEN FİTOKİMYASALLAR"

Araştırmacılar, elde edilen bulguların büyük ölçüde yaban mersininde bulunan fikokimyasallardan kaynaklandığını ve bu bileşiklerin aynı zamanda cilt kanseri ve çevredeki diğer elementlere karşı bir savunma mekanizması geliştirdiğini belirtiyor.

Çalışmayı yapan Dr. Mary Ann Lila, fitokimyasalların bitkiyi çevresel strese, mantarlara, bakterilere ve virüslere karşı korumak için gelişen ve bitkilerde bulunan bileşikler olarak nitelendiriyor. Yaban mersinine özgü fitokimyasalların beyin sağlığı için önemli olduğunu gösteriyordu.

"BUNAMA RİSKİ AZALDI"

Yaban mersini ve demans arasındaki ilişkiyi destekleyen bir diğer çalışma ise; Cincinnati Üniversitesi'nde yapıldı. Nutrients adlı dergide yayınlanan çalışmada düzenli yaban mersini tüketiminin kişilerde bunama riskini azaltabileceğini gösteriyordu.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Robert Krikorian, yaşlı yetişkinlerde yapılan önceki çalışmalarda yaban mersinin bilişsel faydalarını gözlemlediklerini ve insülin direnci olan genç insanlarda etkili olabileceğini düşündüklerini belirtti.

"BENZER VERİLERİ ELDE EDEN DİĞER ÇALIŞMA CALIFORNIA ÜNİVERSİTESİ'NDEN"

California Üniversitesi'nin araştırmasında olduğu gibi, bu projede yaklaşık 33 kişilik küçük bir katılımcı bulunuyordu. Bu hasta grubu ise 50 ila 65 yaşları arasında, fazla kilolu ve hafif bir hafıza kaybı olan kişiler bulunuyordu.

12 haftalık bir süre boyunca, grubun, yaban mersini bulunanlara benzer bileşikler içeren ek toz kullanımını engellediler ve meyve tüketimi kısıtlandı. Yaban mersini tüketenlerde, bunama riskinin azalmasının yanı sıra bilişsel ve metabolik işlevlerde daha iyi sonuçlar elde edildi.

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Yorgunluk ve hafıza kaybına yol açabilecek bir durum olan daha düşük oksidatif stres seviyeleri de bu süreci destekleyen sonuçlardan biriydi. Krikorian, bu son bulgunun "yaban mersini faydaları için ilginç, potansiyel bir mekanizmaya" işaret ettiğini söyledi.

Tüm bu verilere rağmen, her iki çalışma da yaban mersininin potansiyel faydalarını ortaya koysa da, her ikisi de küçük örneklem boyutları nedeniyle sınırlı bilgiye sahiptir.

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07/12/2022 22:46