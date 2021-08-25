Bilim insanları: Covid-19 aşısı olmayanların hastaneye yatma ihtimali 29 kat fazla

ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri’nin (CDC) 43.000 kişiden fazla Covid-19 hastasından elde ettiği verilerle hazırladığı kapsamlı araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Mayıs ayından Temmuz ayına kadar Los Angeles’ta Covid-19’a yakalanan 43.000’den fazla insanın verilerini analiz eden CDC, aşı olanlarla aşı olmayanlar arasındaki farkları masaya yatırdı.

Araştırmada aşı olmayıp Covid-19’a yakalananların aşı olanlara göre hastaneye yatma risklerinin 29 kat daha fazla olduğu belirlendi. 16 yaşın üzerindeki bireyleri takip eden yetkililer, 43.127 Covid-19 vakasından yüzde 71.4’ünün aşı olmayanları kapsadığını duyurdu. İki doz aşı olan bireylerden Covid-19’a yakalananların oranının yüzde 25 olduğunu vurgulayan yetkililer yüzde 3’lük kesimin ise tek doz aşı olan bireyler olduğunu açıkladı.

AŞI OLANDA ENTÜBE YÜZDE 1 BİLE DEĞİL

Araştırmada, iki doz aşı olanların hastaneye yatma oranının yaklaşık yüzde 3 olduğu belirtilirken, yoğun bakıma yatma oranı yüzde 0.5, entübe oranı ise yüzde 0.2 olarak kayıtlara geçti. Tek doz aşı olanların yüzde 6’sının hastanede tedavi olduğu belirtilirken yüzde 1’inin yoğun bakıma alındığı ve yüzde 0.3’ünün ise solunum cihazına bağlandığı kaydedildi.

Yetkililer, aşı olmayanlarda bu oranın 29 kat daha fazla olduğunu belirtirken, “Delta varyantının yayılmasıyla birlikte aşı olmanın önemi de arttı. Bu bulaş ve hastaneye yatış oranları, onay almış aşıların Covid-19’a karşı ve hastalığın ağır geçmesine karşı etkili olduğunu gösteriyor. Covid-19 bağlantılı ölümleri azaltmak için aşı çalışmaları artmalı” açıklamasını yaptı.

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25/08/2021 10:40