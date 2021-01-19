Bilim insanları Covid-19’un en net görüntüsünü yakaladı

Yaklaşık 1.5 yıldır dünyanın başına bela olan koronavirüsünün ilk kez fotoğrafı çekildi. Daha önceki versiyonları, hep gözlemlerin ışığı altında bilgisayarda oluşturulmuştu. Bu kez, çok farklı teknik kullanılarak, virüsün fotoğrafı çekildi ve aylarca süren çalışmayla da renklendirildi.

ÜÇ FARKLI TEKNİK KULLANILDI

Yeni tür koronavirüsün (Sars Cov-2) görüntülemek için Avusturya'da Nanografik isimli bir kuruluş çalışma yaptı ve Cryo-EM Tomografi ve 3D sistemi kullanıldı.

Ardından Viyana Teknik Üniversitesi'nde aylarca süren çalışma sonucunda, virüsün bir bölümü kirli mavi, bir bölümü pembe çıkıntılı yüzeyleriyle tüm gerçek şekli ortaya çıkarıldı. Yeni teknoloji ile fotoğraflanan, tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılan virüs artık biyolojik mikroskoplarla daha detaylı olarak incelenebilecek.

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19/01/2021 18:59