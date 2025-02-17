Bilim insanları, derin uzay görevleri için plazma roket motoru prototipi geliştirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'daki bilim insanları, en az 6 newton gelişmiş itme performansı ve saniyede en az 100 kilometre özgül itme sağlayan manyetik plazma hızlandırıcıya dayalı bir plazma elektrikli roket motorunun laboratuvar prototipini geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje, 2025'te teknolojik liderlik için yeni ulusal girişim "Yeni Nükleer ve Enerji Teknolojileri"nin bir parçası olarak ortaya çıkan Rusya'da nükleer bilim, mühendislik ve teknolojiyi ilerletmeyi amaçlayan kapsamlı programın bir parçası olarak geliştirildi.

Darbeli-periyodik modda çalışan bu tür bir motorun ortalama gücü 300 kilovata ulaşabiliyor. Bu motorlar, uzay aracının uzayda kimyasal motorların kapasitesinin ötesinde hızlara ulaşmasını sağlıyor ve yakıt ihtiyacını 10 kat azaltarak yakıt tüketimini daha verimli hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'un Troitsk'teki Araştırma Enstitüsü Bilimden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Aleksey Voronov, şu anda geleneksel motorlara sahip bir uzay aracının Mars'a tek yönlü yolculuğunun neredeyse bir yıl sürebildiğini ve kozmik radyasyona maruz kalma göz önüne alındığında astronotlar için önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Voronov, plazma motorların, uçuş süresini sadece 30 ila 60 güne düşürerek Mars'a dönüş görevlerini olanaklı hale getirebileceğine dikkati çekerek, "Bir prototipin oluşturulması, motorun gelecekte uzayda 'nükleer çekiciler' için uygun olup olmadığını ve üretim maliyetlerini düşürmenin mümkün olup olmadığını göstermesi açısından projede önemli bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Troitsk bölgesindeki sahada, plazma roket motoru prototipini ve diğer benzer teknolojileri test etmek için büyük ölçekli bir deney tesisi inşa ediliyor. Tesisin ana ekipmanı olan vakum odasının çapı 4 metre ve uzunluğu ise 14 metre. Odanın yüksek verimli vakum pompalama ve ısı çekişi için benzersiz sistemlerle donatılması planlanıyor. Bu sistemler uzay benzeri koşulların oluşturulmasını mümkün kılıyor.