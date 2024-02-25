ABD'li bilim insanlarının lazer füzyon deneyinin enerji üretiminde kritik bir kilometre taşına ulaştığı doğrulandı.

Kaliforniya Üniversitesi'ne bağlı Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda Aralık 2022'de yapılan deneylerde, füzyon ateşlemesinin ilk kez başarıldığı duyurulmuştu.

Nükleer füzyonla ilk kez net enerji kazancı elde edildiği, yani harcanan miktardan daha fazla enerji üretildiği bildirilmişti. Ancak şimdiye dek araştırmada elde edilen veriler doğrulanmamıştı.

Bilimsel dergi Physical Review Letters'ta dün yayımlanan 5 makalede, füzyon deneylerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığı belirtildi.

İncelemelerde, füzyon sürecini başlatan lazerin aktif hale getirilmesi için 2.05 megajul enerji harcandığı, sisteminse 3,15 megajul enerji ürettiği bilgisi paylaşıldı. Böylelikle nükleer füzyon sırasında sistemin başlatılması için harcanandan yüzde 150 daha fazla enerji üretilmiş oldu.

Ayrıca geçen yıl yapılan bir füzyon deneyinde de çalışması için 2.05 megajul enerji harcanan sistem, 3.88 megajul enerji üretmişti. Bu da harcanan enerjinin yaklaşık 1.9 katına denk geliyor.

Öte yandan araştırmalarda, bunların tam kapasite çalışabilecek bir nükleer füzyon santrali oluşturmaya yetmediği belirtildi. Bilim insanlarına göre böyle bir santralde üretilen enerjinin, sistemin çalışması için harcanandan 40 kat fazla olması gerekiyor.

Füzyon çalışmasıyla ilgili bir makalede şu ifadelere yer verildi:

Bu, 50 yılı aşkın süredir yürütülen araştırmaların doruk noktasını oluşturan bir başarı niteliğinde. Temel fizik ilkelerine dayanan laboratuvar füzyonunun mümkün olduğunu kanıtlıyor.

Nükleer füzyon nedir?

İki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturduğu sürece nükleer füzyon adı veriliyor. Füzyon projelerinde genel olarak her ikisi de hidrojen izotopu olan döteryum ve trityum elementleri kullanılıyor.

Birçok bilim insanı, temiz ve sonsuz enerji elde etme amacıyla Güneş ve diğer yıldızların enerji kaynağı olan bu süreci, yıllardır laboratuvarda canlandırmaya çalışıyor.



Independent Türkçe