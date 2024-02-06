Bilim insanları evrenin röntgenini çekti

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde tasarlanan X ışını teleskobu eROSITA, evrenin röntgenini çekti.

Rus-Alman yapımı Spektr-RG uzay istasyonundaki teleskobun çektiği görüntüler, bilimsel dergi Astronomy and Astrophysics'te 31 Ocak'ta yayımlanan çalışmada yer aldı.

eROSITA All-Sky Survey adlı devasa katalogda 900 bin gökcismi var. Bunlardan 710 bini uzak galaksilerde yer alan süper kütleli kara deliklerden oluşuyor.

Çalışmada, Samanyolu'nda X ışını yayan 180 bin yıldızın yanı sıra 12 bin galaksi kümesi de görüntülendi. Bunlara ek olarak bilim insanları süpernova kalıntıları, pulsarlar ve başka gökcisimlerini de kayıt altına aldı.

Katalog, evrende bilinen ve bilimsel literatüre geçen X ışını kaynaklarının sayısını yüzde 60 oranında artırdı.

Araştırmacı Andrea Merloni, çalışmanın şimdiye kadarki en kapsamlı arşivi oluşturduğuna dikkat çekerek, "Bunlar X ışını astronomisi için akıllara durgunluk veren rakamlar" dedi.

Merloni, sadece 6 ayda XMM-Newton ve Chandra uydularının 25 yılda topladığı veriden fazlasını elde ettiklerini de belirtti. Avrupa Uzay Ajansı'na ait XMM-Newton'la NASA'ya ait Chandra, 1999'da fırlatılmıştı. Her iki uyduda da X ışını teleskopları yer alıyor.

Bilim insanları, eROSITA'nın elde ettiği görüntülerin incelenmesi için özel bir yazılım da geliştirdi. Çalışmada yer alan araştırmacılardan Miriam Ramos-Veja, "Yüksek kaliteli verilerle yazılımı yayımlayabilmek için büyük çaba harcadık" ifadelerini kullandı.

Ramos-Veja, bu çalışmanın bilim insanları için verimli bir veri tabanı oluşturacağını söyledi.



Independent Türkçe