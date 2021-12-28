Bilim insanları gribin güvenlik açığını buldu!

ABD'li bilim insanları grip virüsünde şimdiye kadar fark edilmemiş bir güvenlik açığı buldu. Nature dergisinde yayınlanan yeni keşif gribe karşı her yıl tekrar aşı olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanları halk arasında grip diye bilinen influenza virüsü üzerine yaptıkları araştırmada virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfettiler.

RASYONEL AŞI TASARIMININ ÖNÜ AÇILDI

Scripps Research'te Biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor." dedi.

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28/12/2021 18:05