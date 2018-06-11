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Bilim insanları 'grip oteli' kurdu... Kalanlara 16 bin lira

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim adamları, "Grip Oteli"nde konaklayacak gönüllüler arıyor.

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11/06/2018

Bilim insanları 'grip oteli' kurdu... Kalanlara 16 bin lira
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"Live Science"ın haberine göre, Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim adamları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi"ni, namı diğer "Grip Oteli"ni kurdu.

Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar (15 bin 800 TL) ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak.  Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

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TAGS: grip oteli, otel, haber, kıbrıs
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