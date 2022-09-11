Bilim insanları Güneş'in portresini çekti

Dünyada bulunan en gelişmiş yer tabanlı güneş teleskobu Daniel Inouye Teleskobu, Güneş’in

etkileyici bir görüntüsünü yakaladı. İlk defa, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman ayrıntılarıyla gösterildi.

ABD Ulusal Güneş Gözlemevindeki bilim insanları, Hawaii’de bulunan Daniel Inouye Teleskobu aracılığıyla Güneş'in ayrıntılı fotoğraflarını çekti. Fotoğrafta, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi’ olarak tanımlanan kromosfer bugüne kadar ilk defa bu kadar ayrıntılı şekilde görüntülendi.

Bilim insanları, yüksek çözünürlüğe sahip fotoğrafı işledikten sonra, güneşin 82 bin 500 kilometrelik bir alanının fotoğrafta yer aldığını açıkladılar. Bu arada, önceki teleskoplar Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız lensler barındırdığı için bu kadar ayrıntılı görüntü alınamıyordu.

Gelişen teknoloji sayesinde araştırmacılar artık uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğrafını çekebiliyor. Örneğin, Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor. Bununla birlikte, Daniel Inouye Teleskobu şu anda dünyadaki en büyük yer tabanlı Güneş teleskobu. Dört metrelik teleskop, Hawai'i'deki Haleakala zirvesinde bulunuyor.

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11/09/2022 19:43