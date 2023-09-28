Bilim insanları hayalet 'Dumbo' ahtapotunu görüntüledi

Bilim insanları, Hawaii adaları açıklarındaki sularda 1675 metre derinlikte nadir görülen bir "Dumbo" ahtapotu tespit etti.

Adını kafasından çıkan büyük kanatçıklar nedeniyle Disney çizgi filminden alan canlı, Hawaii'nin kuzeybatısındaki Papahānaumokuākea Ulusal Deniz Anıtı'nı araştıran ROV Atalanta'danın yakaladığı bir kamera görüntüsünde ortaya çıktı.

Dumbo'nun ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve Okyanus Keşif Kooperatifi'nin keşif gezisi kapsamında geçen hafta paylaşılan video görüntülerinde, araştırmacıların "Canlı bir tane görebildiğimize sevindim" dediği duyuluyor.

Bir diğeriyse heyacanla "Ah, koca koca kulaklar" diyor.

Bilinen en derin ahtapot grubu olan Dumbolar, deniz tabanında 3 bin 960 metreye varan derinliklerde yaşayabiliyor.

Ekip, bölgedeki Dumbo tespitlerinin devam ettiğini söylüyor.

Çarşamba günü paylaşılan görüntülerde, deniz tabanında gizemli canlılardan bir diğerinin yuvalandığı görülüyor.

Bir araştırmacı şakayla, "İşte aradığımız deniz topu orada" diyor.

Araştırmacılar, görüntülere ekledikleri nota "Anlaşılan Papahānaumokuākea Ulusal Deniz Anıtı, dünyanın en güzel Dumbo ahtapotlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor!" diye yazdı.

Keşif Birliğimiz, NA154 seferimiz esnasında Hōlanikū'nun (Kure Mercan Adası) yaklaşık 40 deniz mili kuzeyindeki Woollard Deniz Dağı'nı incelerken, 1600 metre derinlikte bu ahtapotu tespit etti. Bu cirrina kafadanbacaklısıyla "göz teması" kurarken, dokulu ve biraz yarı saydam cildinin yakın çekim görüntülerinin keyfini çıkarın.

Dumbo ahtapotları olarak kabul edilen ve bilimsel adı Grimpoteuthis spp. olan 17 tür hakkında çok az şey biliniyor.

Pasifik Akvaryumu, "Derin su canlıları olan Grimpoteuthis'ler, itici güçten vazgeçip zar yüzgeçlerini büyüterek derin okyanusun yoğun basıncına ve düşük ısısına uyum sağlamış gibi görünüyor" diye belirtti.

Üreme takvimlerinin sürekli olduğu görülüyor, bu yüzden daha sığ sulardaki ahtapot türlerini geride bırakıyorlar.

Bu hayvanlara Yeni Zelanda'dan Kaliforniya'nın Monterey Körfezi'ne ve Papua Yeni Gine'ye kadar uzanan sularda rastlanabilir.

Akvaryuma göre, Dumboların boyu 30 cm'nin altından 180 cm'nin üzerine kadar değişkenlik gösterebiliyor. Bu canlılar, diğer ahtapot türlerinin aksine mürekkep kesesinden yoksun.

Bu ahtapotlar, insan faaliyetlerinden günlük bazda etkilenmeyecek kadar derinde yiyecek arayan yırtıcılar olmalarına karşın ton balığı, köpekbalığı, yunus ve diğer deniz memelilerince yenebiliyor.

Koruma örgütü Oceana, "Dumbo ahtapotlar doğada nadir görülüyor. Derin denizse muazzam büyük. Bu nedenle bu türler, eş buldukları her defasında başarılı üreme olasılığını artırmak için özel davranışlara sahip" diyor.

Anlaşıldığı üzere dişiler her zaman için farklı gelişim aşamalarında yumurtalar taşıyor ve bir erkekle çiftleştikten sonra spermi uzun süre depolayabiliyor. Bu avantajları kullanan dişi Dumbo ahtapotları, çevresel koşullar üremek için uygun olduğunda spermleri en gelişmiş yumurtalarına aktarabiliyor.