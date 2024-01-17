Bilim insanları ilk kez bir rhesus maymununu başarıyla klonladı

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen klonlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce rhesus maymunu klonlama girişimleri başarısız olmuştu ve yavrular doğduktan birkaç saat sonra ölmüştü.



Nature Communications dergisinde yazan araştırmacılar rhesus maymununun iki yıldan fazla süredir sağlıklı olduğunu, bunun da klonlama işleminin başarılı olduğunu gösterdiğini söylüyor.



Birleşik Krallık Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'nin (RSPCA) bir sözcüsü, örgütün hayvanların çektiği acının, insan hastalara doğrudan sağlanabilecek faydalardan daha önemli olduğuna inandığını söyledi.Rhesus maymunları doğal yaşam alanı olarak Asya'da vahşi doğada görülüyor. Nüfusları Hindistan, Tayland, Vietnam ve Afganistan'da yoğunluk gösteriyor. Bu tür insanlara olan yakınlıkları nedeniyle sıklıkla enfeksiyon ve bağışık sistemini incelemek için deneylerde kullanılıyor.

Hayvan hakları grupları, klonlama gelişmelerinden "derin endişe duyduklarını" açıkladı.



Memelilerde eşeyli üreme, anne ve babadan gelen genlerin karışımından oluşan yavruların doğmasını sağlıyor. Klonlamada ise tek bir hayvanın genetik kopyasını oluşturmak için teknikler kullanılıyor.MAYMUN KLONLAMA ÇALIŞMALARI



İlk "makak maymunları" 2018 yılında klonlanmıştı ancak insanlara genetik benzerlikleri nedeniyle tıbbi araştırmacılar tarafından rhesus maymunları tercih ediliyor.



Bu yöntemdeki sorun, çoğu denemede hatalar yapılması ve çok az klonun dünyaya gelmesi. Araştırma ekibi iki yıl önce başarılı olana kadar hiç klonlanmayan rhesus maymunlarında üretimin daha da zor olduğunu vurguluyor.



Başarısız rhesus denemelerinde bilim insanları büyüyen fetüse oksijen ve besin sağlayan plasentaların normal şekilde gelişmediğini fark ettiler.



Araştırmacılar çalışmalarında 113 embriyo kullandılar. İki hamilelik ve bir canlı doğum gerçekleştirdiler.



Maymuna, hayvanı üretmek için kullanılan "trofoblast replasmanı" adı verilen bilimsel yöntemden sonra "ReTro" adı verildi.