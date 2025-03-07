Bilim insanları, inme riski ve şiddetiyle ilişkili 10 yaşam tarzı faktörünü belirledi

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin tıbbi dergisi Neurology'de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, yüksek tansiyon, atriyal fibrilasyon ve sigara içmek gibi bazı sağlık koşulları veya alışkanlıkları olan bireyler, inme riskiyle karşı karşıya olmakla kalmaz, aynı zamanda bu risk faktörlerine sahip olmayanlara kıyasla daha şiddetli inme geçirme olasılıkları da daha yüksektir.

Çalışmanın yazarlarından ve İrlanda Galway Üniversitesi'nden Dr. Catriona Reddin, "İnme, sakatlık veya ölüme yol açabilir, ancak insanların yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaç tedavisi ile değiştirebileceği birçok risk faktörü vardır" dedi.

"Sonuçlarımız, inme risk faktörlerinin, özellikle yüksek tansiyon, atriyal fibrilasyon ve sigara içmenin yönetilmesinin, şiddetli ve engelleyici inmeleri önlemek için önemini vurgulamaktadır."

Çalışma genel bakış ve katılımcı verileri

Çalışma, ortalama yaşı 62 olan 32 ülkeden 26.948 kişiyi kapsadı. Bu grup içinde, yarısı inme geçirmiş ve yarısı inme geçirmemiş kişilerdi. İnme geçirmeyen katılımcılar, inme geçirenlerle yaş ve cinsiyet açısından eşleştirildi.

İnme geçirenlerin 4.848’inin şiddetli inme geçirdiği, 8.612’sinin ise hafif ile orta şiddette inme geçirdiği belirlendi. Şiddetli inme, yürüyememek veya kişisel bakımda yardıma ihtiyaç duymaktan sürekli hemşirelik bakımına veya ölüme kadar geniş bir yelpazede tanımlandı. Hafif ile orta şiddette inme ise herhangi bir belirti göstermemekle, kişisel bakımda biraz yardıma ihtiyaç duymak ancak başkalarından yardım almadan yürüyebilmek arasında tanımlandı.

Önemli risk faktörleri

Araştırmacılar, inme risk faktörlerini değerlendirerek aşağıdaki faktörleri inceledi:

Yüksek tansiyon (140/90 mmHg üzeri)

Atriyal fibrilasyon

Diyabet

Yüksek kolesterol

Sigara içmek

Alkol tüketimi

Diyet kalitesi

Fiziksel hareketsizlik

Psikolojik ve sosyal stres

Aşırı abdominal yağ (bel- basen oranı ile ölçülen)

Araştırmacılar, şiddetli inme ve hafif ile orta şiddette inme için önemli risk faktörlerini, inme geçirmemiş kişilerle karşılaştırarak değerlendirdi. Ayrıca, şiddetli inme geçiren kişiler ile hafif ve orta şiddette inme geçiren kişiler arasında karşılaştırmalar yapıldı.

Yüksek tansiyon, atriyal fibrilasyon ve sigara üzerine bulgular

Şiddetli inme geçirenlerin yüzde 74’ü yüksek tansiyon hastasıyken, hafif ile orta şiddette inme geçirenlerde bu oran yüzde 72’ydi.

Atriyal fibrilasyonu olanların ise yüzde 11’i şiddetli inme geçirdi, bu oran hafif ve orta şiddette inme geçirenlerde ise yüzde 9 olarak tespit edildi. Her iki grupta da yüzde 30’unun aktif sigara içicisi olduğu belirlendi.

Yaş, cinsiyet, ülke ve inme tipi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan ayarlamalardan sonra, araştırmacılar, yüksek tansiyonu olan kişilerin, yüksek tansiyonu olmayanlara göre şiddetli inme geçirme olasılığının 3.2 kat, hafif ile orta şiddette inme geçirme olasılığının ise 2.9 kat daha fazla olduğunu buldu.

Ayrıca atriyal fibrilasyonu olan kişilerin, atriyal fibrilasyonu olmayanlara göre şiddetli inme geçirme olasılığının 4.7 kat, hafif ile orta şiddette inme geçirme olasılığının ise 3.6 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Sigara içen kişilerin ise sigara içmeyenlere göre şiddetli inme geçirme olasılığının 1.9 kat, hafif ile orta şiddette inme geçirme olasılığının ise 1.7 kat daha fazla olduğu belirlendi.

Dr. Reddin, "Bulgularımız, inme için küresel ölçekte en önemli modifiye edilebilir risk faktörü olan yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasının önemini vurgulamaktadır," dedi.

"Bu, özellikle yüksek tansiyon oranları hızla artan ve genç yaşlarda inme oranları artan düşük ve orta gelirli ülkeler için kritik bir öneme sahiptir."