Bilim insanları insan cildine yerleştirilen şarj cihazı geliştirdi

Bilim insanları derinin altına yerleştirilebilen ve vücudun kendisinden enerji toplayabilen kablosuz bir şarj cihazı geliştirdi.

Çin'deki Lanzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, cilt altına yerleştirilebilecek bir "kablosuz şarj çipi" geliştirdi.

Bu implantı yaptıranlar, başarılı olduğu kanıtlanırsa hantal pillerden ve yanlarında gezdirdikleri kablolardan kurtulabilirler.

Yeni teknoloji yalnızca kemirgenler üzerinde test edildi ancak insan kullanımına yönelik sonuçları çığır açıcı olabilir.

Prototip, enerjiyi kablosuz olarak vücuttan aktarabiliyor veya pilleri doldurmak için vücudu kullanabiliyor.

TIBBİ OPERASYONDA TAMAMEN ÇÖZÜLEBİLİYOR

Esnek ve yumuşak çip aynı zamanda ameliyat gereken durumlarda vücut dokusunun şekline uyum sağlayabiliyor ve biyolojik olarak parçalanabiliyor.

Çoğu biyoelektronik cihaz, sınırlı kapasiteye sahip yerleşik pillerle çalışır.

Bu cihazlar harici bir güç kaynağına bağlanır ve bu durum özellikle parçaların değiştirilmesi için bir ameliyat gerekiyorsa hastada enfeksiyona neden olabilir.

Biyolojik olarak parçalanabilen yeni şarj cihazı, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücutta çözündüğü için hastaların bu sorundan kaçınmasına olanak tanıyor.

ÇİPİN VÜCUTTA ÖMRÜ İKİ AY

Farelerde prototip on güne kadar kullanıldı ve iki ay içinde vücutta tamamen çözüldü.

Pili çevreleyen koruyucu polimer ve balmumu katmanları kalınlaştırılırsa bu süre daha uzun sürebilir.

Pillere göre daha az enerji depolamasına rağmen implant tek seferde büyük miktarda enerji boşaltabiliyor.

Bu kablosuz şarj cihazının insanlar üzerinde test edilebilmesi için hala uzun bir yol var. Araştırma ekibinin cihazı açıp kapatmanın bir yolunu bulmak da dahil olmak üzere birçok engelin üstesinden gelmesi gerekiyor.

Şu an itibariyle şarj cihazı sadece gücü bittiğinde çalışmayı durduruyor.