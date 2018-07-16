Bilim insanları kadının kemik iliğinden sperm üretti

New Scientist bilim dergisinin haberine göre İngiliz bilim insanları, kadının kemik iliğinden sperm geliştirdi. Artık kadınlar erkek spermine ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilecek. Ancak bu yöntemle doğan tüm çocuklar kız olacak.

Profesör Kerim Nayernia kontrolündeki Tyne Üniversitesi uzamanları bu yöntemin iki ay içinde uygulanmaya başlanabilecek olduğunu söyledi ve aynı zamanda kısırlık tedavisinde de çığır açacağını iddia etti.

Yönteme göre, kadının kemik iliğinden kök hücreler alınıyor, bu kök hücreler kimyasal madde ve vitaminler bir karışıma konularak dişi sperm hücreleri haline getiriliyor. Bu sperm hücreleri ise tüp bebek tedavi tekniğiyle yumurtayı döllemeye yarıyor.

Dini çevrelerden anında tepki geldi

Biyolojik olarak çocuk sahibi olmak isteyen lezbiyen çiftler ve babasız doğum yapmak isteyen kadınların büyük ilgisini çekecek yöntem dini çevrelerden tepki çekmeye başladı. İngiltere’deki dini çevreler bir çocuğun hem anne hem de babaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek yöntemin ahlak dışı olduğunu iddia etti.